Глава «Ростелекома»: личные данные всех россиян уже попали в сеть
Персональные данные всех россиян уже утекли в сеть, считает глава «Ростелекома» Михаил Осеевский. Об этом он заявил на межотраслевой конференции «Безопасность клиента на первом месте», его слова передает ТАСС.
«В основе таких массированных атак лежит то, что персональные данные всех россиян уже утекли. Если мы зайдем в даркнет, то там есть консолидированная украинскими спецслужбами или хакерами информация по каждому из нас», – сказал он.
До этого о том же говорил глава центра противодействия кибератакам Solar JSOC группы компаний «Солар» Владимир Дрюков. Он заявлял, что у хакеров может быть база данных на всех россиян, а появилась она в результате всех утечек информации.
В октябре «Ведомости» писали, что за девять месяцев 2024 г. на андеграундных интернет-форумах и в тематических Telegram-каналах было опубликовано 210 баз с данными клиентов российских компаний. По данным F.A.C.C.T., количество скомпрометированных записей год к году выросло на 7,76% до 250,5 млн строк.
Аналитики компании отмечают, что злоумышленников в первую очередь интересуют базы с телефонными номерами пользователей, ФИО, датами рождения, паспортными данными, электронными почтовыми адресами, адресами проживания и места работы, а также паролями и IP-адресами.