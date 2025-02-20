Газета
Телеграм
Подкаст
/ Технологии

Число утечек из финансовых компаний РФ сократилось почти на 60% в 2024 году

Ведомости

Число утечек из российских финансовых компаний сократилось почти на 60% в 2024 г. Об этом сообщается в данных исследования компании InfoWatch «Утечки конфиденциальной информации из финансовых организаций», опубликованных РБК.

В 2024 г. из банков, микрофинансовых организаций и страховых компаний утекло 68 млн записей с данными. Этот показатель на 58,8% ниже, чем в 2023 г. Кроме того, общее количество случаев утечек из финансовых учреждений сократилось на 68,3%, составив 25 инцидентов. Из них 40% утечек произошло в банках, 28% – в микрофинансовых организациях, а 20% – в страховых компаниях.

Эксперты также обратили внимание на значительное увеличение утечек данных, содержащих коммерческую тайну: их доля возросла с 8,9% в 2023 г. до 20% в 2024 г.

«Почти все зарегистрированные случаи компрометации коммерческих секретов в отечественных финансовых организациях стали следствием атак проукраинских хактивистов на банки и страховые компании, преимущественно небольшие. Украденные данные злоумышленники практически сразу выкладывали в открытый доступ», – пояснил руководитель направления аналитики и спецпроектов ЭАЦ InfoWatch Андрей Арсентьев.

Около 88% всех утечек данных произошло в результате кибератак, тогда как 8% были вызваны преднамеренными действиями внутренних нарушителей. За год доля кибератак возросла на 7 п. п., тогда как доля инсайдерских утечек снизилась на 4,6 п. п.

Несмотря на общее снижение числа утечек, эксперты InfoWatch предупреждают о том, что это не означает улучшения уровня безопасности. На черном рынке уже накоплено множество баз данных о клиентах банков и страховых компаний, которые могут оставаться актуальными на протяжении длительного времени. Кроме того, мошенники могут использовать данные, полученные в результате взломов других организаций или переданные инсайдерами.

19 февраля аналитики компании F6 назвали главные киберугрозы 2025 г. В их число вошли программы-вымогатели, скам, фишинг и трояны. Эксперты ожидают увеличения числа кибератак и расширения числа хакерских групп.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных