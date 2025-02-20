Число утечек из финансовых компаний РФ сократилось почти на 60% в 2024 году

В 2024 г. из банков, микрофинансовых организаций и страховых компаний утекло 68 млн записей с данными. Этот показатель на 58,8% ниже, чем в 2023 г. Кроме того, общее количество случаев утечек из финансовых учреждений сократилось на 68,3%, составив 25 инцидентов. Из них 40% утечек произошло в банках, 28% – в микрофинансовых организациях, а 20% – в страховых компаниях.