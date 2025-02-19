Главные киберугрозы 2025 года назвали в F6

Аналитики уверены, что программы-вымогатели останутся среди основных киберугроз для бизнеса в 2025 г. В 2024 г. специалисты F6 зафиксировали более 500 атак с использованием шифровальщиков в России, что в полтора раза больше по сравнению с 2023 г. Суммы первоначального выкупа за расшифровку данных варьировались от 100 000 до 5 млн руб. для малого бизнеса. А для крупных и средних компаний, на которые приходится каждая пятая атака, запросы начинались от 5 млн руб.