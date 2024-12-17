Данные 59% российских компаний уже можно найти в даркнете

В даркнет-форумы и Telegram-каналы хакерской или мошеннической тематики слиты данные более половины – 59% – российских компаний, говорится в отчете «Инфосистемы джет» о киберугрозах за 2024 г. (есть в распоряжении «Ведомостей»). Эксперты проанализировали более 10 000 инцидентов, произошедших более чем у 100 компаний – клиентов разработчика. В топ-3 самых атакуемых отраслей вошли финансовые организации, IT-компании и компании в сфере недвижимости.