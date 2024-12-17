Данные 59% российских компаний уже можно найти в даркнете

Данные 59% российских компаний уже можно найти в даркнетеКиберпреступники часто запрашивают в качестве выкупа больше 10 млн рублей
В даркнет-форумы и Telegram-каналы хакерской или мошеннической тематики слиты данные более половины – 59% – российских компаний, говорится в отчете «Инфосистемы джет» о киберугрозах за 2024 г. (есть в распоряжении «Ведомостей»). Эксперты проанализировали более 10 000 инцидентов, произошедших более чем у 100 компаний – клиентов разработчика. В топ-3 самых атакуемых отраслей вошли финансовые организации, IT-компании и компании в сфере недвижимости.
«Инфосистемы джет» – один из крупнейших российских IТ-интеграторов, занимающийся как заказной разработкой, так и поставкой заказчикам продуктов своих партнеров. Среди крупнейших заказчиков – разработчик платежной системы «Мир» НСПК, «Ростелеком», банк «Открытие», «Детский мир» и др.
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