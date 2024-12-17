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Данные 59% российских компаний уже можно найти в даркнете

Киберпреступники часто запрашивают в качестве выкупа больше 10 млн рублей
Мария Арялина
Фишинг по-прежнему остается наиболее популярной технологией кражи данных в интернете
Фишинг по-прежнему остается наиболее популярной технологией кражи данных в интернете / Евгений Разумный / Ведомости

В даркнет-форумы и Telegram-каналы хакерской или мошеннической тематики слиты данные более половины – 59% – российских компаний, говорится в отчете «Инфосистемы джет» о киберугрозах за 2024 г. (есть в распоряжении «Ведомостей»). Эксперты проанализировали более 10 000 инцидентов, произошедших более чем у 100 компаний – клиентов разработчика. В топ-3 самых атакуемых отраслей вошли финансовые организации, IT-компании и компании в сфере недвижимости.

«Инфосистемы джет» – один из крупнейших российских IТ-интеграторов, занимающийся как заказной разработкой, так и поставкой заказчикам продуктов своих партнеров. Среди крупнейших заказчиков – разработчик платежной системы «Мир» НСПК, «Ростелеком», банк «Открытие», «Детский мир» и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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