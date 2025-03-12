Bloomberg узнал о прогрессе в антимонопольном разбирательстве против Microsoft
По данным издания, в последние недели сотрудники FTC активно работают над расследованием, проводя встречи с представителями компаний и других организаций для сбора информации. Антимонопольное давление на Microsoft усилилось на фоне ее крупных сделок и расширения влияния на технологическом рынке.
последние годы компания привлекала внимание регуляторов из-за приобретения игровых и облачных сервисов, в частности, покупки Activision Blizzard за $69 млрд в 2023 г. Эта сделка вызвала обеспокоенность регулирующих органов США, Великобритании и ЕС, которые рассматривали возможные риски для конкуренции на рынке видеоигр.
28 ноября 2024 г. агентство сообщило о начале расследования. Регулятор намеревался изучить все аспекты деятельности компании в области облачных сервисов и ИИ. Также агентство уточнило, что юристы FTC планировали встретиться с конкурентами Microsoft, чтобы изучить деловую практику компании.