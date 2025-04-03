TikTok грозит штраф более 500 млн евро за отправку данных из ЕС в Китай

Компания ByteDance Ltd, владеющая TikTok, может быть оштрафована на сумму более 500 млн евро за незаконную передачу данных европейских пользователей в Китай, сообщает Bloomberg. Ожидается, что комиссия по защите данных Ирландии, основной регулятор TikTok в Европе, наложит этот штраф до конца месяца.