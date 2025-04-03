TikTok грозит штраф более 500 млн евро за отправку данных из ЕС в Китай
Компания ByteDance Ltd, владеющая TikTok, может быть оштрафована на сумму более 500 млн евро за незаконную передачу данных европейских пользователей в Китай, сообщает Bloomberg. Ожидается, что комиссия по защите данных Ирландии, основной регулятор TikTok в Европе, наложит этот штраф до конца месяца.
Решение было принято после длительного расследования, которое установило, что китайский бизнес нарушил общий регламент Европейского союза по защите данных, отправив информацию в Китай для доступа к ней инженеров.
В начале года австрийская правозащитная группа Noyb подала жалобы против TikTok и других китайских компаний, утверждая, что они незаконно передают данные пользователей ЕС в Китай, писал Reuters.