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Кредиты под залог интеллектуальной собственности вводят в третьем регионе

Ведомости

Программа по предоставлению кредитов под залог интеллектуальной собственности, зарегистрированной в Роспатенте, запустится в Удмуртии. Предприниматели, чей бизнес зарегистрирован в регионе, смогут получить кредиты, предоставив в залог патенты и товарные знаки. О запуске регионального механизма сообщил руководитель Роспатента Юрий Зубов на международной конференции ЭРА IP.

В регионе кредитовать бизнес под залог ИС готовы ВТБ и АО «Датабанк». Поручителем по займам выступит Гарантийный фонд содействия малому и среднему предпринимательству Удмуртии.

Как отметил гендиректор фонда Кирилл Кушко, первым участником программы, скорее всего, станет сектор информационных технологий.

Для получения кредита обязательным условием станет независимая оценка стоимости нематериальных активов, в том числе со стороны Федерального агентства по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности (ФАПРИД).

Республика стала третьим регионом России, присоединившимся к программе льготного кредитования под залог интеллектуальной собственности (ИС), стартовавшей в 2023 г.

Ранее к программе подключились Москва и Татарстан. В столице с 2023 г. было выдано 36 кредитов на сумму свыше 1,13 млрд руб., в Татарстане – пять займов на 40 млн руб. с момента старта в конце 2024 г. Кредитование в этих регионах показало наибольшую активность в сферах IT, медицины и логистики.

По словам Зубова, с развитием института оценки ИС и ростом доверия к механизму кредитования, программа может масштабироваться на новые регионы, а потребность в поручительствах – сократиться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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