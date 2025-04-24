Кредиты под залог интеллектуальной собственности вводят в третьем регионе

Ранее к программе подключились Москва и Татарстан. В столице с 2023 г. было выдано 36 кредитов на сумму свыше 1,13 млрд руб., в Татарстане – пять займов на 40 млн руб. с момента старта в конце 2024 г. Кредитование в этих регионах показало наибольшую активность в сферах IT, медицины и логистики.