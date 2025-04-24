Кредиты под залог интеллектуальной собственности вводят в третьем регионе
Программа по предоставлению кредитов под залог интеллектуальной собственности, зарегистрированной в Роспатенте, запустится в Удмуртии. Предприниматели, чей бизнес зарегистрирован в регионе, смогут получить кредиты, предоставив в залог патенты и товарные знаки. О запуске регионального механизма сообщил руководитель Роспатента Юрий Зубов на международной конференции ЭРА IP.
В регионе кредитовать бизнес под залог ИС готовы ВТБ и АО «Датабанк». Поручителем по займам выступит Гарантийный фонд содействия малому и среднему предпринимательству Удмуртии.
Как отметил гендиректор фонда Кирилл Кушко, первым участником программы, скорее всего, станет сектор информационных технологий.
Для получения кредита обязательным условием станет независимая оценка стоимости нематериальных активов, в том числе со стороны Федерального агентства по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности (ФАПРИД).
Республика стала третьим регионом России, присоединившимся к программе льготного кредитования под залог интеллектуальной собственности (ИС), стартовавшей в 2023 г.
Ранее к программе подключились Москва и Татарстан. В столице с 2023 г. было выдано 36 кредитов на сумму свыше 1,13 млрд руб., в Татарстане – пять займов на 40 млн руб. с момента старта в конце 2024 г. Кредитование в этих регионах показало наибольшую активность в сферах IT, медицины и логистики.
По словам Зубова, с развитием института оценки ИС и ростом доверия к механизму кредитования, программа может масштабироваться на новые регионы, а потребность в поручительствах – сократиться.