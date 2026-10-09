Минцифры хочет, чтобы провайдеры обеспечили 1 Гбит/с в каждой квартире
Минцифры планирует обязать интернет-провайдеров обеспечить скорость передачи данных не менее 1 Гбит/с на домохозяйство в каждом многоквартирном доме. Такое требование может войти в законопроект о реформе отрасли связи, который ведомство рассчитывает внести в Госдуму до конца 2026 г., рассказал замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко «Коммерсанту».
По его словам, выполнить требование по скорости операторы должны будут в течение 10 лет. Реформа также предполагает изменение системы лицензирования: вместо почти 20 видов лицензий могут появиться муниципальная, базовая, универсальная и генеральная.
Кроме того, Минцифры прорабатывает возможность внесудебного лишения операторов лицензии за повторные нарушения законодательства в области связи и запрета на ее повторное получение в течение 10 лет. Индивидуальные предприниматели, согласно планам ведомства, не смогут оказывать услуги связи. Компаниям дадут год на переоформление лицензий без взимания платы.
О возможном ужесточении лицензирования операторов стало известно еще в апреле. Тогда обсуждались отказ от выдачи лицензий индивидуальным предпринимателям, возможность их аннулирования за повторное грубое нарушение без суда и десятилетний запрет на получение новой лицензии.
Новые требования могут потребовать от операторов дополнительных вложений в инфраструктуру. В сентябре эксперты «Ведомостей» оценивали, что капитальные затраты крупнейших телеком-компаний в 2026 г. могут вырасти примерно на 10% до 460 млрд руб. на фоне запуска 5G и модернизации сетей.