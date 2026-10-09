Минцифры хочет, чтобы провайдеры обеспечили 1 Гбит/с в каждой квартире

Кроме того, Минцифры прорабатывает возможность внесудебного лишения операторов лицензии за повторные нарушения законодательства в области связи и запрета на ее повторное получение в течение 10 лет. Индивидуальные предприниматели, согласно планам ведомства, не смогут оказывать услуги связи. Компаниям дадут год на переоформление лицензий без взимания платы.