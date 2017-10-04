Статья опубликована в № 4421 от 04.10.2017 под заголовком: Дилер остался без компенсации
Бывший дилер Kia проиграл суд дистрибутору марки
«Аксель авто» требовала 96 млн рублей за расторжение контракта
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Kia – вторая по популярности марка в России
Максим Стулов / Ведомости
Арбитражный суд Москвы отказал бывшему дилеру Kia – ООО «Аксель авто», которое требовало от «Киа моторс рус» 96 млн руб. за расторжение контракта. Решение было опубликовано на сайте суда в конце сентября, резолютивной части еще нет. ООО «Аксель авто» (входит в «Аксель групп») не согласно с решением суда и будет его обжаловать, говорит административный директор группы Андрей Кузьмин.
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