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Статья опубликована в № 4421 от 04.10.2017 под заголовком: Дилер остался без компенсации

Бывший дилер Kia проиграл суд дистрибутору марки

«Аксель авто» требовала 96 млн рублей за расторжение контракта

Арбитражный суд Москвы отказал бывшему дилеру Kia – ООО «Аксель авто», которое требовало от «Киа моторс рус» 96 млн руб. за расторжение контракта. Решение было опубликовано на сайте суда в конце сентября, резолютивной части еще нет. ООО «Аксель авто» (входит в «Аксель групп») не согласно с решением суда и будет его обжаловать, говорит административный директор группы Андрей Кузьмин.

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