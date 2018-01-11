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Владимир Штанов
Автомобильная промышленность
Статья опубликована в № 4484 от 11.01.2018 под заголовком: Ford Sollers поработает в субботу

Ford Sollers увеличил рабочую неделю на заводе в Татарстане

Так компания реагирует на рост продаж в ключевых для себя сегментах – кроссоверов и легких коммерческих автомобилей

На автозаводе Ford Sollers в Елабуге (Татарстан) вводится шестидневный режим работы, для чего уже нанято 600 человек, сообщила компания в среду, 10 января. У Ford Sollers в России три автозавода, в Елабуге выпускаются кроссовер Ford Kuga, внедорожник Ford Explorer и легкие коммерческие автомобили (LCV) Ford Transit. До 2013 г. он производил машины в две смены, но после того, как рынок начал сокращаться, перешел на работу в одну смену. Падение рынка прекратилось весной 2017 г., и осенью Ford Sollers объявил, что решил вернуть на заводе в Елабуге вторую смену. Но после анализа вариантов увеличения производства компания решила оставить одну смену, а рабочую неделю увеличить до шести дней, рассказал «Ведомостям» представитель Ford Sollers.

«Дополнительный рабочий день позволит скорректировать производство в ответ на значительно увеличившийся спрос на кроссоверы и LCV Ford в России», – поясняется в сообщении компании. Российские продажи выпускаемых в Елабуге моделей увеличились в 2017 г. более чем на 50%. Для сравнения: общие продажи марки по итогам 11 месяцев выросли на 16%, по данным АЕБ. Весь рынок легковых автомобилей и LCV увеличился в прошлом году, по оценке «АвтоВАЗа», на 12% до 1,6 млн шт. В 2018 г. рост может составить 10–15%, прогнозирует Ford Sollers.

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Комментарии  ()
Андрей ПРФ
10:01 11.01.2018
В сентябре 2017 Киа показала на автошоу во Франкфурте Picanto X-line, который уже продается в Европе и, как обещает Киа Моторс, к середине нынешнего года появится в России. Вот это будет знатный кроссовер! Ждем-с.
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