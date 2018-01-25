Renault будет выпускать в России купе-кроссовер

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В 2019 г. на московском автозаводе «Рено Россия» начнется выпуск еще одного кроссовера Renault, рассказали «Ведомостям» три человека, знакомых с менеджерами автоконцерна. Это будет кроссовер с новым для Renault кузовом – купе, сообщают два из них: новинка будет собираться на той же платформе, что Duster, самая продаваемая модель марки в России, которую выпускает тот же московский автозавод.

Как ожидается, новинку покажут в августе 2018 г. на Московском автосалоне, знает один из собеседников «Ведомостей». Как она будет называться, пока не решено, сказал он.

«Мы традиционно не комментируем наши планы по обновлению модельного ряда», – заявил представитель Renault. План компании участвовать в Московском автосалоне в 2018 г. не изменился, заверил он.

Осенью 2017 г. группа Renault анонсировала, что для рынков России, Бразилии, Китая и Южной Кореи будет разработан кроссовер с новым типом кузова, но подробностей компания тогда никаких не сообщила.

Сейчас на московском автозаводе помимо Duster выпускаются кроссоверы Renault Kaptur и Nissan Terrano. Производственных мощностей для того, чтобы собирать еще один кроссовер, хватит: за 10 месяцев 2017 г. на предприятии произведено около 82 000 машин при проектном максимуме 190 000 машин в год, по данным человека, знакомого с менеджерами предприятия.

Купе-кроссовер поможет Renault привлечь новых покупателей – прежде всего тех, кому нравится спортивный стиль, комментирует один из собеседников «Ведомостей». Продажи новинки будут как минимум такие же, как у Kaptur, а рентабельность – выше, считает он.

В прошлом году в России, по данным Ассоциации европейского бизнеса, продано 30 966 автомобилей Kaptur, на эту модель пришлось 22% всех продаж марки Renault и это второе место после Duster. Как ожидается, цена купе-кроссовера Renault будет находиться между Kaptur локального производства (стоит от 879 000 руб.) и импортируемым Koleos (от 1 749 000 руб.), говорит собеседник «Ведомостей». Конкурировать новинка будет со всеми кроссоверами в этом ценовом диапазоне, но прямых соперников у нее не будет, считает он: такие модели пока есть лишь у марок премиум-класса.

Первой кроссовер с кузовом купе выпустила немецкая BMW – модель X6. В России купе-кроссоверы BMW собираются на калининградском «Автоторе»: X6 стоит от 4 890 000 руб., а X4 – от 3 140 000 руб. В прошлом году на эти две модели пришлось более 19% всех российских продаж марки – около 5800 машин, приводит данные представитель BMW.

Mercedes-Benz продает в России купе-кроссоверы моделей GLE (от 5 280 000 руб.) и GLC (от 3 790 000 руб.). Суммарно в прошлом году, по данным представителя компании, продано почти 4900 купе-кроссоверов, это 13% общих продаж марки.

Кроссоверы – самый популярный сегмент российского автомобильного рынка. За 11 месяцев 2017 г. на него пришлось почти 44% всего рынка, подсчитал «Автостат». Модельный ряд Renault в России сильно сократился за годы кризиса (2013–2016) и сейчас, когда рынок снова растет, компании нужно расширять список не только кроссоверов, но и машин других сегментов, прежде всего седанов, считает топ-менеджер одной из дилерских компаний марки. Пока в России у Renault это только Logan; выпускается также хетчбэк Sandero и его псевдовнедорожная версия Stepway. Прежде в Москве на собственной платформе собирались седаны Fluence и Megane, но это ограничивало возможность их локализации, поэтому их выпуск в России был остановлен, объяснял в интервью «Ведомостям» гендиректор «Рено Россия» Андрей Панков.

В 2014 г. собеседники «Ведомостей» рассказывали, что на конвейере московского завода могут появиться автомобили, созданные на базе «каблучка» Renault Dokker и минивэна Renault Lodgy – обе модели имеют ту же платформу, что и Duster. В прошлом году Renault начала импортировать Dokker в Россию, но продажи модели пока слишком малы, чтобы думать о ее локализации, объяснил человек, знакомый с менеджерами французского автоконцерна.

Представитель Renault не стал комментировать возможность их выпуска в России.