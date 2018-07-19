Во Франции обыскали виллу бывшего владельца «Тагаза»

Осенью 2016 г. бизнесмен, выступавший поручителем по кредитам для «Тагаза», был признан банкротом Василий Дерюгин / Коммерсантъ

В среду, 18 июля, прошли обыски и выемки документов в версальском поместье бывшего владельца Таганрогского автомобильного завода («Тагаз», выпускал автомобили под марками Tagaz, Hyundai, BYD, Vortex), основателя группы «Донинвест» Михаила Парамонова, а также в связываемой с бизнесменом компании MPM Motors.

Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к Сбербанку, одному из основных кредиторов «Тагаза». Приказы о проведении обысков и выемке документов выданы судами Парижа и Версаля по заявлению финансового управляющего Парамонова, уточнил он. Об этом знает и представитель Сбербанка. «Сбербанк удовлетворен вынесенными решениями и будет активно продолжать работу по взысканию задолженности Михаила Парамонова как в России, так и за рубежом», - заявил представитель госбанка.

Сейчас Парамонов проживает за границей. Осенью 2016 г. бизнесмен, выступавший поручителем по кредитам для «Тагаза», был признан банкротом по требованию компании «Южная автомобильная группа» (ЮАГ, структура Сбербанка). В 2009 г. производство на «Тагазе» упало в три раза, задолженность перед банками достигла 20 млрд. В 2010 г. долги перед большинством банков были реструктурированы, инициированное ВТБ дело о банкротстве - прекращено. Сбербанк пытался перезапустить производство.

В 2012 г. автопроизводитель подал иск о собственном банкротстве, суд ввел процедуру наблюдения, а в 2014 г. началось конкурсное производство. Требования ЮАГ тоже были включены в реестр требований кредиторов в размере 4,5 млрд (требования к ООО «Тагаз», ОАО «АТП супер» и Парамонову). До остановки «Тагаза» Парамонов в счет погашения части долга автопроизводителя отдал Сбербанку крупнейшую в Ростове-на-Дону гостиницу «Ростов» и пансионат «Ласточка» в Краснодарском крае. Имущество «Тагаза» до сих пор не продано: конкурсы не состоялись из-за отсутствия заявок.

По информации «Коммерсанта», общая сумма претензий кредиторов Парамонова (в числе основных кредиторов, помимо Сбербанка, - Газпромбанк и ВТБ) превышает 19 млрд руб. Конкурсный управляющий в ходе банкротства Парамонова не выявил у него имущества в России, поэтому банки пытаются взыскать долг с помощью зарубежного имущества должника, говорит источник «Ведомостей». На виллу Парамонова во Франции уже накладывался арест по искам ВТБ и Газпромбанка.

«Мы намерены добиваться возврата долга «Тагаза» и Михаила Парамонова всеми доступными методами в соответствии с законодательством, в том числе в рамках процедуры банкротства за счет продажи имущества поручителей по долгу предприятия, включая имущество Парамонова», - сказал представитель ВТБ.

«Ведомости» ожидают комментарий Газпромбанка. Связаться с Парамоновым не удалось.