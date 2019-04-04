Продажи автомобилей в России стагнируют
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Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) опубликовала данные о продажах новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России за I квартал 2019 г.: они сократились на 0,3% до 391 650 шт. При этом в марте продажи увеличились на 1,8% год к году, тогда как в феврале упали на 3,6%. «Небольшой плюс в мартовских продажах, следующий за схожим минусом в феврале, предполагает, что рынок еще выбирает направление движения в этом году», – рассуждает председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.
По его словам, продажи в I квартале оказались почти на уровне прошлого года, правда, достигнуты они «значительно большим усилием участников рынка – покупательский спрос пока отстает от темпа, заданного год назад». Ранее Шрайбер не исключал падения продаж из-за увеличения НДС в России до 20% с начала 2019 г. и возможного ужесточения санкций США.
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