Авто / Легковые автомобили
Статья опубликована в № 4789 от 05.04.2019 под заголовком: Авторынок затормозил

Продажи автомобилей в России стагнируют

По данным АЕБ, продажи в первом квартале 2019 года оказались на уровне прошлого года

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) опубликовала данные о продажах новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России за I квартал 2019 г.: они сократились на 0,3% до 391 650 шт. При этом в марте продажи увеличились на 1,8% год к году, тогда как в феврале упали на 3,6%. «Небольшой плюс в мартовских продажах, следующий за схожим минусом в феврале, предполагает, что рынок еще выбирает направление движения в этом году», – рассуждает председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

По его словам, продажи в I квартале оказались почти на уровне прошлого года, правда, достигнуты они «значительно большим усилием участников рынка – покупательский спрос пока отстает от темпа, заданного год назад». Ранее Шрайбер не исключал падения продаж из-за увеличения НДС в России до 20% с начала 2019 г. и возможного ужесточения санкций США.

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