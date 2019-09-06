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Moulton SST-11: байк из лондонского Сити

Очень необычный и очень дорогой английский велосипед никого не оставит равнодушным

До России наконец-то доехали велосипеды легендарной английской марки Moulton – дилером стала компания Electrabikes. Причина, почему Moulton добирались до нашей страны так долго, в том, что эти велосипеды очень необычны и очень дороги.

Инженер Алекс Моултон внес большой вклад в появление в середине 50-х гг. автомобиля Mini: именно разработанная им оригинальная коническая подвеска позволила снабдить машину колесами малого диаметра, что сделало реальным весь проект по созданию миниатюрного автомобиля, способного, тем не менее, перевозить четырех пассажиров и их багаж. Идея Mini возникла на волне Суэцкого кризиса и вызванного им резкого роста цен на нефть. Как ответ, появился миниатюрный Mini, потреблявший минимальное количество бензина.

А Моултон пошел в своих изысканиях дальше, и решил сделать замену автомобилю – идеальный велосипед. В первую очередь для компьютеров – жителей английских пригородов и деревень, вынужденных добираться до работы на перекладных с использованием электричек. Чтобы до станции можно было добираться не на машине, на велосипеде, брать его с собой в вагон, а «последнюю милю» с вокзала до офиса/завода вновь проезжать на двух колесах.

Для этой цели велосипед должен был удовлетворять четырем главным критериям: быть компактным, легким, комфортным и быстрым. И Моултон эту задачу с блеском решил!

Велосипед он посадил на маленькие 20-дюймовые колеса, оригинальную легкую раму снабдил задней сферической подвеской, для переднего колеса тоже придумал амортизатор, велосипед разбирается на две части за минуту, а скорость ему придаёт высококлассная трансмиссия.

Обратная сторона такой сложной конструкции – ее дороговизна. Тем не менее, всего за год после начала производства в 1962 г. Moulton стал вторым по величине производителем велосипедных рам в Великобритании (после Raleigh).

С тех пор марка знала взлеты и падения (Алекс Моултон скончался в 2012 г.), велосипеды непрерывно совершенствуются и по-прежнему собираются в Англии. Велосипеды Moulton с успехом участвовали в профессиональных велогонках и даже побеждали, но после того как Международный союз велосипедистов UCI ограничил диаметр колёс размером 70–55 см, Moulton со своими 50-сантиметровыми колесами остался вне соревнований под эгидой UCI.

Тем не менее, марка продолжает выпускать модификации велосипедов с профессиональными шоссейными трансмиссиями и гоночными рулями-«баранами» (в России цена таких моделей приближается к 2 млн руб.) Но у нас на тесте оказался велосипед попроще – Moulton SST-11 с прямым рулем и 11-скоростной планетарной трансмиссией Shimano Alfine. Его цена – 263 000 руб.

Александр Губский
Александр Губский

Заместитель главного редактора. Рост 180 см. Ездит на велосипеде Focus Black Forest 27R

Байк из лондонского Сити

Moulton SST-11 на первый взгляд кажется детским велосипедиком. Но первое ощущение обманчиво: это более чем серьезное произведение конструкторского искусства, которое требует к себе соответствующего отношения.

Взять хотя бы тонкие 20-дюймовые колеса с покрышками Schwalbe Durano. Давление их камерах должно быть, как у шоссейников – 8 атм, и никак не меньше 6 атм, иначе подспущенную камеру рано или поздно зажуёт обод колеса, и она лопнет. А это – гарантированный визит в веломастерскую, потому что у вас вряд ли получится без подготовки самостоятельно снять, а тем более правильно установить заднее колесо с планетарной втулкой.

И собственно управление велосипедом Moulton требует концентрации и уважения к технике: маленькие и тонкие колёса в сочетании узким 455-миллеметровым прямым рулем делают SST-11 очень маневренным: малейшее движение рулем – и велосипед меняет курс. Так что дозировать движения нужно очень аккуратно.

При этом разгоняется и держит скорость Moulton SST-11 очень хорошо – в этом заслуга большой передней звезды на 45 зубьев и 11-скоростной планетарки Shimano, которая надежно переключает скорости даже под нагрузками. А высокий руль позволяет держать спину прямо, и, по-моему опыту, она не устаёт даже после 25-километрового пробега.

Отдельный кайф при поездке на Moulton – реакция других велосипедистов, когда их обгоняет непонятная конструкция на маленьких колесиках. У меня крейсерская скорость SST-11 на равнине составляла 22-27 км/ч (в зависимости от розы ветров), у топовых моделей с гоночными групсетами она будет ещё выше. Но они и стоят в несколько раз дороже. И потому мне сложно представить Moulton на наших дорогах общего пользования. Я, например, выехать на дорогу в Москве на велосипеде за почти 2 млн руб. вряд ли осмелюсь – только если рядом поедет охранник. Так что на мой взгляд, естественная среда обитания Moulton – лондонский Сити. И хорошо охраняемые подмосковные посёлки.

Ирина Чевтаева
Ирина Чевтаева

Редактор vedomosti.ru. Рост 173 см. Ездит на Strida LT

Единственный в своем роде

Велосипед Moulton SST-11 – единственный в своем роде: стальная разборная рама необычной конструкции, передний и задний амортизаторы, передние ободные и задние дисковые тормоза, планетарная система передач с 11 скоростями, колеса диаметром 20 дюймов… Вес велосипеда – всего 12 кг.

У Moulton два разных по типу амортизатора: спереди – пружина с регулируемым преднатягом, сзади – полностью закрытый гидравлический подвес, который не регулируется, что является своего рода ограничением. Небольшие неровности дороги вы на нем не почувствуете, однако более серьезные препятствия в виде невысокого бордюра он не возьмет. Установленные на Moulton SST-11 передний и задний амортизаторы не позволяют назвать его в полной мере двухподвесом – он не берет препятствия как маунтинбайк.

Так для какой же езды он подходит? Moulton SST-11 я тестировала на столичных улицах. Он прекрасно едет по асфальту и даже по твердому грунту, теряет скорость при езде по траве и мелким камням и увязает в мягкой почве. Скорости переключаются четко, быстро и бесшумно. У велосипеда удобные седло и рукоятки. Тормоза показались мне жесткими, реагирующими на малейшее касание. Стоит особое внимание обратить на руль, он схож с рулем моей Strida. Благодаря ему велосипед маневренный. При небольшой скорости можно ехать в толпе людей, аккуратно ныряя между пешеходами. Разворачиваться на велосипеде можно практически на месте, так как поворот руля у Moulton SST-11 составляет 360 градусов.

Moulton очевидно не рассчитан на массового потребителя. Этот велосипед, так же как и моя любимая Strida, рассчитан на фанатов марки.

Адам Адамов
Адам Адамов

Руководитель IT-отдела. Рост 169 см. Ездит на кросс-кантрийном самосборе на раме Atom

Велосипед с багажной полки

Moulton SST-11 – без преувеличения, очень и очень красивый велосипед с маленькими колесиками и рамой, наполовину состоящей из тоненьких прутиков. Велосипед очень легкий, наверное, благодаря этим самым прутикам, и поднимать его по лестницам можно не напрягаясь. В седле пришлось привыкать к колесикам, визуально расположенным где-то далеко внизу, но буквально через несколько минут ощущение дискомфорта пропало. Несмотря на то что колеса тонкие как у шоссейника, благодаря двум амортизаторам на Moulton едется очень мягко – что по тропинкам в лесу, что на шоссе. Кроме того, на шоссе SST-11 удивил меня быстро и легко набираемой высокой скоростью – маршрут длиной в 13 км я проехал на 12 минут быстрее обычного. Не устаешь совершенно, и чувствуешь себя в седле, хоть и немного жестковатом, вполне удобно. Я всегда езжу в велоперчатках, но на этот раз забыл их надеть и вспомнил о них лишь к концу поездки – настолько удобна и тактильно приятна кожа ручек.

В описании указано, что SST-11 разборный, и, конечно же, я взялся это проверить. Велосипед легко удалось разделить на две половинки, снять переднее колесо и отщелкнуть педали, на чем разборка, собственно, и закончилась – все остальное разбирается сложнее. Но уже этого достаточно, чтобы велосипед можно было упрятать в относительно небольшую коробку и закинуть в кладовку. Или на багажную полку вагона. Очень удобно: приехал в какой-нибудь город, собрал за две минуты и покатил наслаждаться красотами.

Борис Басс
Борис Басс

Системный администратор. Рост 179 см. Ездит на велосипедах Pinarello FPTeam и Cannondale Trail SL 3

Воспоминания о детстве

Когда первый раз сел на Electra Moulton, сразу вспомнил свою детскую Каму: короткая колёсная база, руль и кисти близко к коленям. Но через некоторое время я адаптировался. Только в процессе движения я осознал, что велосипед имеет неблокируемые амортизаторы на обоих колесах, которые невозможно отключить. И поэтому при интенсивном педалировании, при попытке разогнаться, велосипед ощутимо раскачивается вверх-вниз, амортизаторы работают, частично поглощая мои усилия на разгон.

Удивленных возгласов в спину я не слышал, но долгие взгляды водителей, которые провожали меня, отвлекаясь от дороги, точно были.

Когда пришлось резко затормозить, связка из переднего клещевого и заднего дискового тормозов сработала чётко и вел остановился. Руление немного нервное, но довольно быстро я приноровился, и проблем это не вызывало. Узкий руль скорее понравился, так как с ним проще влезть в какую-то щель между автомобилями на дороге.

Проехав часть пути по ВДНХ, я свернул на грунтовую тропинку, относящуюся к Ботаническому саду. И тут на ямках и кочках амортизация отработала отлично – при том что колёса я накачал до 8 атмосфер. В последние дни дождей не было и как результат грязь найти мне не удалось, так что проверить сликовую резину у меня не получилось. Но на сухом грунте узкие колёса с амортизацией зарекомендовали себя отлично.

Сергей Паранько
Сергей Паранько

Директор по цифровым продуктам. Рост 188 см. Ездит на велосипедах Smoove Btwin

Произведение искусства

На первый взгляд Moulton похож на BMX, – тоже с маленькими колесами. И я засомневался, смогу ли доехать на нем от работы до дома. Но уже через сто метров пути удивился динамичному разгону и понял, что влюбился. На SST-11 легко заскакивать и соскакивать с бордюров (при правильном давлении колеса выдерживают эти маневры). Он маневренный — из-за компактности. Он поразительно быстрый. Но при управлении им нельзя расслабляться: тормоза резкие, а руль очень чуткий. И к сиденью надо привыкать.

Moulton — настоящее произведение искусства. Хочется, чтобы он просто стоял в квартире как арт-объект. Он такой же воздушный и самоходный, как движимые ветром «пляжные животные» Тео Янсена и подойдет практически под любой стиль одежды. Но не уверен хорошо ли на нем будут смотреться спойлеры. А без них ездить по мокрой или грязной дороге я не хочу – брызги.

Технические характеристики Moulton SST-11*

Рама стальная разборная  
Рулевая колонка Tange Seiki RDC  
Вынос руля алюминиевый, 110 мм  
Руль прямой алюминиевый, 445 мм  
Грипсы Brooks, кожаные  
Тормозные ручки Tektro FL750  
Передний тормоз ободной  
Задний тормоз дисковый TRP Spyre  
Подседельный штырь кованый алюминий, 31,6 мм  
Седло Brooks B17  
Шатуны Shimano Alfine  
Педали MKS Promenade  
Передняя звезда 45 зубьев  
Передняя втулка Moulton 70 мм  
Задняя втулка Shimano Alfine 11  
Цепь Connex 1/2 x 3/32" стальная  
Обода Moulton MT20  
Спицы Sapim Laser  
Покрышки Schwalbe Durano 28-406  
Вес 12 кг  
Рекомендованная розничная цена 263 000 руб.  
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