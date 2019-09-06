Moulton SST-11: байк из лондонского Сити

Максим Стулов / Ведомости

До России наконец-то доехали велосипеды легендарной английской марки Moulton – дилером стала компания Electrabikes. Причина, почему Moulton добирались до нашей страны так долго, в том, что эти велосипеды очень необычны и очень дороги.

Инженер Алекс Моултон внес большой вклад в появление в середине 50-х гг. автомобиля Mini: именно разработанная им оригинальная коническая подвеска позволила снабдить машину колесами малого диаметра, что сделало реальным весь проект по созданию миниатюрного автомобиля, способного, тем не менее, перевозить четырех пассажиров и их багаж. Идея Mini возникла на волне Суэцкого кризиса и вызванного им резкого роста цен на нефть. Как ответ, появился миниатюрный Mini, потреблявший минимальное количество бензина.

А Моултон пошел в своих изысканиях дальше, и решил сделать замену автомобилю – идеальный велосипед. В первую очередь для компьютеров – жителей английских пригородов и деревень, вынужденных добираться до работы на перекладных с использованием электричек. Чтобы до станции можно было добираться не на машине, на велосипеде, брать его с собой в вагон, а «последнюю милю» с вокзала до офиса/завода вновь проезжать на двух колесах.

Для этой цели велосипед должен был удовлетворять четырем главным критериям: быть компактным, легким, комфортным и быстрым. И Моултон эту задачу с блеском решил!

Велосипед он посадил на маленькие 20-дюймовые колеса, оригинальную легкую раму снабдил задней сферической подвеской, для переднего колеса тоже придумал амортизатор, велосипед разбирается на две части за минуту, а скорость ему придаёт высококлассная трансмиссия.

Обратная сторона такой сложной конструкции – ее дороговизна. Тем не менее, всего за год после начала производства в 1962 г. Moulton стал вторым по величине производителем велосипедных рам в Великобритании (после Raleigh).

С тех пор марка знала взлеты и падения (Алекс Моултон скончался в 2012 г.), велосипеды непрерывно совершенствуются и по-прежнему собираются в Англии. Велосипеды Moulton с успехом участвовали в профессиональных велогонках и даже побеждали, но после того как Международный союз велосипедистов UCI ограничил диаметр колёс размером 70–55 см, Moulton со своими 50-сантиметровыми колесами остался вне соревнований под эгидой UCI.

Тем не менее, марка продолжает выпускать модификации велосипедов с профессиональными шоссейными трансмиссиями и гоночными рулями-«баранами» (в России цена таких моделей приближается к 2 млн руб.) Но у нас на тесте оказался велосипед попроще – Moulton SST-11 с прямым рулем и 11-скоростной планетарной трансмиссией Shimano Alfine. Его цена – 263 000 руб.

Александр Губский Заместитель главного редактора. Рост 180 см. Ездит на велосипеде Focus Black Forest 27R

Байк из лондонского Сити

Moulton SST-11 на первый взгляд кажется детским велосипедиком. Но первое ощущение обманчиво: это более чем серьезное произведение конструкторского искусства, которое требует к себе соответствующего отношения.

Взять хотя бы тонкие 20-дюймовые колеса с покрышками Schwalbe Durano. Давление их камерах должно быть, как у шоссейников – 8 атм, и никак не меньше 6 атм, иначе подспущенную камеру рано или поздно зажуёт обод колеса, и она лопнет. А это – гарантированный визит в веломастерскую, потому что у вас вряд ли получится без подготовки самостоятельно снять, а тем более правильно установить заднее колесо с планетарной втулкой.

И собственно управление велосипедом Moulton требует концентрации и уважения к технике: маленькие и тонкие колёса в сочетании узким 455-миллеметровым прямым рулем делают SST-11 очень маневренным: малейшее движение рулем – и велосипед меняет курс. Так что дозировать движения нужно очень аккуратно.

При этом разгоняется и держит скорость Moulton SST-11 очень хорошо – в этом заслуга большой передней звезды на 45 зубьев и 11-скоростной планетарки Shimano, которая надежно переключает скорости даже под нагрузками. А высокий руль позволяет держать спину прямо, и, по-моему опыту, она не устаёт даже после 25-километрового пробега.

Отдельный кайф при поездке на Moulton – реакция других велосипедистов, когда их обгоняет непонятная конструкция на маленьких колесиках. У меня крейсерская скорость SST-11 на равнине составляла 22-27 км/ч (в зависимости от розы ветров), у топовых моделей с гоночными групсетами она будет ещё выше. Но они и стоят в несколько раз дороже. И потому мне сложно представить Moulton на наших дорогах общего пользования. Я, например, выехать на дорогу в Москве на велосипеде за почти 2 млн руб. вряд ли осмелюсь – только если рядом поедет охранник. Так что на мой взгляд, естественная среда обитания Moulton – лондонский Сити. И хорошо охраняемые подмосковные посёлки.

Ирина Чевтаева Редактор vedomosti.ru. Рост 173 см. Ездит на Strida LT

Единственный в своем роде

Велосипед Moulton SST-11 – единственный в своем роде: стальная разборная рама необычной конструкции, передний и задний амортизаторы, передние ободные и задние дисковые тормоза, планетарная система передач с 11 скоростями, колеса диаметром 20 дюймов… Вес велосипеда – всего 12 кг.

У Moulton два разных по типу амортизатора: спереди – пружина с регулируемым преднатягом, сзади – полностью закрытый гидравлический подвес, который не регулируется, что является своего рода ограничением. Небольшие неровности дороги вы на нем не почувствуете, однако более серьезные препятствия в виде невысокого бордюра он не возьмет. Установленные на Moulton SST-11 передний и задний амортизаторы не позволяют назвать его в полной мере двухподвесом – он не берет препятствия как маунтинбайк.

Так для какой же езды он подходит? Moulton SST-11 я тестировала на столичных улицах. Он прекрасно едет по асфальту и даже по твердому грунту, теряет скорость при езде по траве и мелким камням и увязает в мягкой почве. Скорости переключаются четко, быстро и бесшумно. У велосипеда удобные седло и рукоятки. Тормоза показались мне жесткими, реагирующими на малейшее касание. Стоит особое внимание обратить на руль, он схож с рулем моей Strida. Благодаря ему велосипед маневренный. При небольшой скорости можно ехать в толпе людей, аккуратно ныряя между пешеходами. Разворачиваться на велосипеде можно практически на месте, так как поворот руля у Moulton SST-11 составляет 360 градусов.

Moulton очевидно не рассчитан на массового потребителя. Этот велосипед, так же как и моя любимая Strida, рассчитан на фанатов марки.

Адам Адамов Руководитель IT-отдела. Рост 169 см. Ездит на кросс-кантрийном самосборе на раме Atom

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Велосипед с багажной полки

Moulton SST-11 – без преувеличения, очень и очень красивый велосипед с маленькими колесиками и рамой, наполовину состоящей из тоненьких прутиков. Велосипед очень легкий, наверное, благодаря этим самым прутикам, и поднимать его по лестницам можно не напрягаясь. В седле пришлось привыкать к колесикам, визуально расположенным где-то далеко внизу, но буквально через несколько минут ощущение дискомфорта пропало. Несмотря на то что колеса тонкие как у шоссейника, благодаря двум амортизаторам на Moulton едется очень мягко – что по тропинкам в лесу, что на шоссе. Кроме того, на шоссе SST-11 удивил меня быстро и легко набираемой высокой скоростью – маршрут длиной в 13 км я проехал на 12 минут быстрее обычного. Не устаешь совершенно, и чувствуешь себя в седле, хоть и немного жестковатом, вполне удобно. Я всегда езжу в велоперчатках, но на этот раз забыл их надеть и вспомнил о них лишь к концу поездки – настолько удобна и тактильно приятна кожа ручек.

В описании указано, что SST-11 разборный, и, конечно же, я взялся это проверить. Велосипед легко удалось разделить на две половинки, снять переднее колесо и отщелкнуть педали, на чем разборка, собственно, и закончилась – все остальное разбирается сложнее. Но уже этого достаточно, чтобы велосипед можно было упрятать в относительно небольшую коробку и закинуть в кладовку. Или на багажную полку вагона. Очень удобно: приехал в какой-нибудь город, собрал за две минуты и покатил наслаждаться красотами.

Борис Басс Системный администратор. Рост 179 см. Ездит на велосипедах Pinarello FPTeam и Cannondale Trail SL 3

Воспоминания о детстве

Когда первый раз сел на Electra Moulton, сразу вспомнил свою детскую Каму: короткая колёсная база, руль и кисти близко к коленям. Но через некоторое время я адаптировался. Только в процессе движения я осознал, что велосипед имеет неблокируемые амортизаторы на обоих колесах, которые невозможно отключить. И поэтому при интенсивном педалировании, при попытке разогнаться, велосипед ощутимо раскачивается вверх-вниз, амортизаторы работают, частично поглощая мои усилия на разгон.

Удивленных возгласов в спину я не слышал, но долгие взгляды водителей, которые провожали меня, отвлекаясь от дороги, точно были.

Когда пришлось резко затормозить, связка из переднего клещевого и заднего дискового тормозов сработала чётко и вел остановился. Руление немного нервное, но довольно быстро я приноровился, и проблем это не вызывало. Узкий руль скорее понравился, так как с ним проще влезть в какую-то щель между автомобилями на дороге.

Проехав часть пути по ВДНХ, я свернул на грунтовую тропинку, относящуюся к Ботаническому саду. И тут на ямках и кочках амортизация отработала отлично – при том что колёса я накачал до 8 атмосфер. В последние дни дождей не было и как результат грязь найти мне не удалось, так что проверить сликовую резину у меня не получилось. Но на сухом грунте узкие колёса с амортизацией зарекомендовали себя отлично.

Сергей Паранько Директор по цифровым продуктам. Рост 188 см. Ездит на велосипедах Smoove Btwin

Произведение искусства

На первый взгляд Moulton похож на BMX, – тоже с маленькими колесами. И я засомневался, смогу ли доехать на нем от работы до дома. Но уже через сто метров пути удивился динамичному разгону и понял, что влюбился. На SST-11 легко заскакивать и соскакивать с бордюров (при правильном давлении колеса выдерживают эти маневры). Он маневренный — из-за компактности. Он поразительно быстрый. Но при управлении им нельзя расслабляться: тормоза резкие, а руль очень чуткий. И к сиденью надо привыкать.

Moulton — настоящее произведение искусства. Хочется, чтобы он просто стоял в квартире как арт-объект. Он такой же воздушный и самоходный, как движимые ветром «пляжные животные» Тео Янсена и подойдет практически под любой стиль одежды. Но не уверен хорошо ли на нем будут смотреться спойлеры. А без них ездить по мокрой или грязной дороге я не хочу – брызги.