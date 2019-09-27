Статья опубликована в № 4908 от 27.09.2019 под заголовком: Mazda получит больше субсидий
Правительство готово утроить субсидии на перевозку автомобилей Mazda
В следующем году компания может получить 1,5 млрд рублей, в этом году субсидии составят лишь 500 млн рублей
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В проекте бюджета на 2021–2022 гг. субсидирование перевозок автомобилей, выпущенных на Дальнем Востоке, не предусмотрено
Юрий Смитюк / ТАСС
Правительство может продлить на 2020 г. выплату субсидий для компенсации части расходов на перевозку железной дорогой автомобилей, произведенных на Дальнем Востоке, в другие регионы. Это следует из проекта федерального бюджета на 2020–2022 гг. Причем выплаты могут увеличиться: если в 2019 г. на эти цели в бюджете выделено 500 млн руб., то в 2020 г. сумма может вырасти до 1,5 млрд руб.
На Дальнем Востоке расположено СП Mazda и «Соллерса» Вадима Швецова – «Мазда Соллерс мануфэкчуринг рус». Предприятие собирает три модели (Mazda6, Mazda CX-5 и Mazda CX-9), а также двигатели этой же марки для экспорта в Японию. Других серийных производств машин на Дальнем Востоке нет.
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