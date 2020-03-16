Автопроизводители останавливают заводы в Европе

Renault закрывает промышленные объекты во Франции с вечера понедельника «до дальнейшего уведомления», сообщила компания 16 марта. Автопроизводитель заявил, что приостановил производство для защиты сотрудников от вспышки коронавируса и «в соответствии с мерами, принятыми правительством Франции». Остановка коснется 12 объектов и 18 000 сотрудников. Ситуация на других заводах в Европе будет зависеть от условий в каждой стране, сообщила компания. Ранее в понедельник Renault закрыла на несколько дней два завода в Испании из-за нехватки комплектующих. В ЕС у Renault Group также есть заводы в Словении и Румынии (Dacia). Заводы в Турции и Марокко также поставляют продукцию в Европу. «Российского завода Renault принятые во Франции меры никак не коснутся, – сказала «Ведомостям» директор по связям с общественностью «Renault Россия» Оксана Вершинина. – Но ситуация быстро меняется, мы анализируем возможность влияния на нас».