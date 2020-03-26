Cadillac XT6: Карантинный автобус

Так что когда мы с теми же малолетними, пусть и повзрослевшими, тест-драйверами вошли в XT6, первое, что я вспомнил, была, разумеется, та поездка. Вот если бы над Монте-Карло да была у нас еще и шестиместная машина, трехрядная, – как было бы нам тогда удобно! И в среднем ряду кресла откидываются так, что можно занять приемлемую для сна позу. И в заднем ряду человеку небольших лет будет комфортно спать! И даже багажник, пусть и небольшой, на три ручных клади и несколько сумок помельче, все-таки имеется – несмотря на как минимум трехзвездочные условия ночевки! Не всякий трехрядный автомобиль подобным простором может похвастаться.