Cadillac XT6: Карантинный автобус
Ах как страшно оказаться на Лазурном берегу Франции в начале августа, в ночь с пятницы на субботу, – если не заказана гостиница или квартира. На сайтах бронирования есть только виллы, минимум 500 евро за ночь, а в небольших гостиницах к людям с улицы относятся с большим подозрением: что это за клиент, который не сумел своевременно заказать себе номер? Подозрительный тип!
В это страшное положение попала два года назад группа московских тест-драйверов, когда мужественно испытывала Cadillac XT5 на маршруте Москва – Марсель – Генуя – Милан – Любляна – Будапешт – Москва. И вот почему я вспоминаю эту далекую и почти невероятную сейчас поездку по местам, охваченным сейчас коронавирусной инфекцией: потому что спать пришлось в XT5 на парковке. Место было исключительной красоты, ничего не скажешь, над заливом, где Монте-Карло, – но это все-таки была парковка. Да, с душем и кафе, но среди дальнобойщиков и их татуированных громкоголосых подруг.
А еще выяснилось, что пятерым человекам, даже если двое из них малолетние, уместиться в XT5 – большая проблема. Все характеристики того Cadillac, двухлетней давности, были прекрасны – и разгон, и управляемость, и приятная стабильность на самых разных дорогах. Одно не так: спать не очень-то удобно. Но вряд ли создатели предназначали его для ночевок.
Иди к себе!
Так что когда мы с теми же малолетними, пусть и повзрослевшими, тест-драйверами вошли в XT6, первое, что я вспомнил, была, разумеется, та поездка. Вот если бы над Монте-Карло да была у нас еще и шестиместная машина, трехрядная, – как было бы нам тогда удобно! И в среднем ряду кресла откидываются так, что можно занять приемлемую для сна позу. И в заднем ряду человеку небольших лет будет комфортно спать! И даже багажник, пусть и небольшой, на три ручных клади и несколько сумок помельче, все-таки имеется – несмотря на как минимум трехзвездочные условия ночевки! Не всякий трехрядный автомобиль подобным простором может похвастаться.
Повзрослевшие же тест-драйверы, войдя в XT6, немедленно принялись делить пространство, сыграли в «камень, ножницы, бумага» (почему-то по-английски), и младшему из них выпал задний ряд, куда он и пошел селиться со словами:
– Да это же целый автобус!
– Автобус, – подхватила его сестра, – поэтому тебе нужно будет купить у меня билеты!
– Почему это у тебя?
Перебранку мне слушать не хотелось, и я увлекся осмотром водительского места и упустил момент, когда тема дискуссии изменилась. Заднескамеечник помоложе говорил, как ему не хватает развлекательных экранов сзади, а ехидная сестра отвечала ему, что у нее-то есть телефон с экранчиком!
– А ты, – заключила она, – иди к себе!
Что тот и сделал: пошел назад, пристегнулся и немедленно заснул.
К себе пошел и я – включил зажигание, настроил сиденье и обнаружил, что рукам моим и посадочной части тела стало горячо. Не сразу, но разобрался: Cadillac XT6 руководствуется наружной температурой и, если ему кажется, что зябко, по умолчанию включает подогрев сиденья и руля.
Не все любят, когда их поджаривают, но в случае XT6 в этом есть прямой смысл. Дело в том, что на водительском сиденье откуда-то тянет холодком – и мне так и не удалось понять, откуда именно; и даже при включенном на комфортные для человеческого организма 22 градуса климат-контроле этот холодок ощущается. (Кстати уж замечу, что в поисках источника холода я обнаружил под торпедо относительно большое пространство, эдакую секретную полку, куда можно запихнуть, например, рюкзак с ноутбуком, чтобы не таскаться с ним и чтобы он не был заметен снаружи вороватому взгляду.)
Стерильный автомобиль
Надо сказать, что эпидемия коронавируса, пусть и не разразившаяся еще в Москве, нарушила обычный ход тест-драйва. Повседневность изменилась, не стало поездок в школу и на работу, в магазин и культурно-развлекательные заведения. Сфера применения автомобиля ограничилась необходимостью заменить общественный транспорт, а значит – относительно много передвигаться по Москве и области, чтобы защитить старых, средних и малых от потенциально опасных контактов. То есть стать таким карантинным автобусом.
Но прежде надо было его к этой роли подготовить. Памятуя, что на поверхностях коронавирус живет от полусуток до нескольких дней, я запасся средствами для дезинфекции – но оказалось, что в интерьере встречается в том числе и замшевая отделка, а ее едкой жидкостью было обрабатывать страшновато. Да и кожа, которой прямо-таки много в машине и вся она отличной выделки, – явно пострадала бы от обычной спиртоглицериновой смеси. Поэтому я вполне успешно и научно обоснованно применил перекись водорода, как только купил ее в аптеке.
После чего всю тест-драйвовую неделю считали Cadillac убежищем перед лицом неведомой заразы.
Замечу, что у убежища очень удобна настройка навигации: все интуитивно понятно при назначении маршрута и хорошо организовано при ведении по маршруту.
Быстро, но с натугой
Повышенное внимание к стерилизации ситуации в автомобиле едва не привело к аварии – спасла автоматика. Машина стояла на парковке, а пока я протирал поверхности, к ней сзади незаметно подкралась другая. И когда я решил выехать с парковки и дал задний ход – XT6 резко и самостоятельно затормозила! Я даже не сразу и понял, что произошло, а когда понял, мысленно поблагодарил создателей за чисто американскую предусмотрительность.
Тут надо еще сказать об американском происхождении этого Cadillac – путь он и выпущен для Европы и Китая. XT6 – роскошный брат Chevrolet Traverse, с той только разницей, что Chevrolet вооружен 3,5-литровым атмосферным двигателем, а XT6 – 2-литровым 200-сильным турбированным. И хотя карантинный автобус на отдельных прямых в безопасных условиях удавалось разогнать даже до 180 км/ч и запас еще был, тем не менее разгонная динамика оставляет желать лучшего. Нельзя сказать, что XT6 – вялая машина, но при резких ускорениях ей явно становится трудно. Ну и еще момент: на низких оборотах есть неприятный провал, вызывающий желание перейти на ручное переключение передач, – кстати, сделать это очень легко, просто потянув джойстик коробки на себя; вернуться в автоматический режим можно точно так же – еще раз потянув джойстик.
И второе. У российских автомобильных аналитиков есть небезосновательное впечатление, что тормоза для американского автопрома – дело не первостепенной важности. XT6 подтверждает это мнение: тормоза в ней, особенно при скоростных маневрах, но также и при резкой остановке требуют дополнительного внимания. Они чуть менее хваткие, чем представляется мне – владельцу старой тачки американского производства, но европейской марки. Хотя, конечно, спустя два дня эксплуатации эти тормозные особенности XT6 становятся привычными и бессознательно учитываются.
И еще одну американскую черту надо отметить. Немало есть машин, которым не нравится, когда их водила не держит руки на руле. Но я впервые сталкиваюсь с такой чуткостью, какую демонстрирует XT6: он просит взять управление в руки даже тогда, когда они на руле, но не сжимают его крепко, а просто лежат на нем.
Услаждение слуха
Вернусь чуть назад: в тот момент, когда на низких оборотах XT6 не хватает приемистости. Что-то происходит и со звуком выхлопа – он делается хрипловато-жалким; и на более высоких оборотах тоже нет нужной басовитости, к которой приучили меня европейские люксовые машины. Но зато это совсем негромкий звук и он практически не мешает воспринимать звуки музыки.
Bose – так называется аудиосистема в Cadillac, она и в предыдущем, XT5, произвела на меня прекрасное впечатление, и на сей раз не подвела. Наличие в автобусе младшего поколения тест-пилотов вынудило меня заняться воспитанием вкуса; неожиданно заднескамеечникам понравилась австралийско-британская фальцет-группа Bee Gees. Понятно, что тембрового богатства у братьев Гибб нет и никогда не было и от милой музыки нельзя ожидать звуковых открытий – и аудиосистема воспроизвела их добросовестно и полновесно, насколько это возможно.
Вторым же номером программы (длинного прослушивания) с представительницей старшего и несколько вздорного поколения стал Людвиг ван Бетховен и его концерт для фортепиано с оркестром № 5 в идеальном исполнении Серджу Челибидаке, Национального оркестра Франции и Артуро Бенедетти Микеланджели. И тут Bose проявила себя во всей красе, позволив расслушать и тонкую виртуозность итальянского пианиста, и изящество и тактичность работы с оркестром немецко-румынского дирижера.