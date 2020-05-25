Продажи Mercedes-Benz постепенно возвращаются к нормальному уровню

Сейчас у компании работают два завода по выпуску аккумуляторов для гибридов и электромобилей. Завод на востоке Германии (г. Каменц) был открыт в 2018 г., как центр для развития глобальной сети по производству аккумуляторов Mercedes-Benz. Сеть состоит из 9 заводов, в которые компания инвестировала 1 млрд евро. Сейчас это СО2-нейтральное предприятие, производит аккумуляторные батареи для гибридных автомобилей Mercedes-Benz Cars и электромобиля EQC, выпущено более 0,5 млн единиц. В 2019 г. компания продала во всем мире 2,24 млн автомобилей (рост на 1,3%). Еще один завод строится в США, и еще несколько будут построены в Европе. Компания собирается в этом году открыть высокотехнологичный завод в Германии в Зиндельфингене — Factory 56, который будет выпускать новый S-класс, а затем EQS. К концу 2020 г. компания планирует выпускать 5 электромобилей и 20 гибридных версий моделей.