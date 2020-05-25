Продажи Mercedes-Benz постепенно возвращаются к нормальному уровню

Продажи Mercedes-Benz постепенно возвращаются к нормальному уровнюРуководитель компании заявил, что видит знаки восстановления авторынка в Китае
Mercedes-Benz видит первые позитивные знаки на авторынке: большинство автосалонов по всему миру вновь открылись, покупатели возвращаются к дилерам, заявил председатель правления Daimler и Mercedes-Benz Ола Каллениус во время онлайн-мероприятия Meet Mercedes Digital. С 20 апреля компания постепенно наращивает производство на заводах по производству силовых агрегатов и легковых автомобилей, с июня все производства легковых автомобилей по всему миру снова заработают, сказал руководитель компании. Здоровье и безопасность сотрудников важнее всего, сообщила компания, все используют маски и избегают опасных для заражения ситуаций. 100 000 сотрудников продолжают работать из дома, в неделю проводится по 0,5 млн телеконференций, сказал Каллениус.
Пандемия COVID-19 и ее последствия будут продолжаться в течение неопределенного периода времени, предполагает компания. Необходимо возвращаться к нормальному ритму работы при «новых нормах». В Китае, крупнейшем рынке для Mercedes-Benz, продажи уже постепенно возвращаются к нормальному уровню: в апреле они были выше, чем в предыдущем году, и тенденция продолжается в мае.
Каллениус считает одним из важнейших уроков текущей ситуации то, что индивидуальная мобильность есть и остается ценным активом. Автомобиль является защищенным пространством, обеспечивает независимость и свободу, сказал он. Mercedes-Benz будет продолжать работать с новыми технологиями, чтобы сохранить этот драгоценный товар.
Компания сохранит программу перехода к выпуску экологически чистых транспортных средств и производствам с нейтральным уровнем выбросов углерода (CO2). Более 30 заводов по производству легковых автомобилей, микроавтобусов и фургонов Mercedes-Benz по всему миру к 2022 г. будут нейтральными по выбросам CO2. Компания подтверждает план выпускать к 2030 г. половину автомобилей с электрическим и гибридным (с подзарядкой от сети, plug-in hybrid), к 2039 г. полностью перейти на выпуск машин без выбросов CO2.
Важной составляющей плана компании является производство аккумуляторов с нейтральным уровнем выбросов углекислого газа, при этом с учетом цепочки поставщиков. Флагманский электромобиль EQS, который сейчас готовится к производству, будет оснащаться CO2-нейтральными аккумуляторами.
Сейчас у компании работают два завода по выпуску аккумуляторов для гибридов и электромобилей. Завод на востоке Германии (г. Каменц) был открыт в 2018 г., как центр для развития глобальной сети по производству аккумуляторов Mercedes-Benz. Сеть состоит из 9 заводов, в которые компания инвестировала 1 млрд евро. Сейчас это СО2-нейтральное предприятие, производит аккумуляторные батареи для гибридных автомобилей Mercedes-Benz Cars и электромобиля EQC, выпущено более 0,5 млн единиц. В 2019 г. компания продала во всем мире 2,24 млн автомобилей (рост на 1,3%). Еще один завод строится в США, и еще несколько будут построены в Европе. Компания собирается в этом году открыть высокотехнологичный завод в Германии в Зиндельфингене — Factory 56, который будет выпускать новый S-класс, а затем EQS. К концу 2020 г. компания планирует выпускать 5 электромобилей и 20 гибридных версий моделей.