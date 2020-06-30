Renault Kaptur: песчаная карьера

Renault Kaptur: песчаная карьераОбновленный кроссовер почти не изменился внешне, но стал уютней внутри и может удивить внедорожными способностями
Рядом с пижонистым купе-кроссовером Arkana новый Kaptur выглядит обыденно, сразу и не скажешь, что они ближайшие родственники. Между тем главные обновления Kaptur – от Arkana: 150-сильный турбомотор объемом 1,3 л совместной разработки с Daimler, вариатор X-Tronic фирмы Jatco, система полного привода, электроусилитель руля – части единой с купе-кроссовером модульной платформы.
При этом в Renault поработали над ошибками: пусть Arkana моднее, но Kaptur сделан лучше!
Во-первых, в салоне почти не слышно мотора, который в Arkana назойливо тарахтел и вибрировал на холостых оборотах: шумо- и виброизоляцию в Kaptur заметно усилили.
Во-вторых, качество отделочных материалов. Там, где в Arkana твердый и гулкий пластик, в Kaptur – исключительно мягкий: и трогать приятней, и музыка из той же аудиосистемы Bose (в топовой комплектации Edition One, которую выкатили на тест) лучше звучит. Arkana удивляла тем, что дорогую аудиосистему установили в плохо подготовленный для нее салон. Создатели Kaptur вспомнили, что шумоизоляция – половина акустики, поэтому звук тут совершенно другой: плотный, насыщенный.
Обновленный Kaptur вообще триумф маркетологов. На внешность модели покупатели не жаловались, так зачем ее менять? И отличия свелись, кажется, к дизайну радиаторной решетки и 17-дюймовых (в Edition One) колесных дисков. А вот к салону претензии были – и тут компания пошла навстречу клиентам: основные дизайнерские решения сохранились, но благодаря новым материалам и проработке отдельных деталей автомобиль стал намного уютней. В топовой комплектации сиденья даже обтянуты натуральной кожей, правда не полностью, а в сочетании с кожзамом. По сравнению с Arkana салон Kaptur теперь дороже и на вид, и на ощупь.
Эргономика на старом Kaptur, мягко говоря, оставляла желать лучшего. Ура, пожелания были услышаны: в обновленной модели водительское кресло настраивается без проблем, руль регулируется по высоте и вылету, все удобно, все буквально под рукой – сдвижной подлокотник услужливо ложится под локоть. Кнопки расположены логично, емкостей для хранения мелочей достаточно: вода, телефоны, салфетки, санитайзеры, маски – все есть куда пристроить.
И все же придерусь: педаль газа подвешена так, что правая нога водителя все время в напряжении – уже к середине однодневного теста мышцы голени ощутимо заныли, а к вечеру их почти сводило судорогой. Не помню, чтобы в Arkana была та же проблема, но ее я тестировал неделю в режиме коротких поездок, а не по несколько часов подряд.
Бесключевой доступ – в точности как у Arkana. Если смарт-карта в кармане, к машине даже не надо прикасаться, чтобы запереть: отходишь – закрывается сама, подходишь – открыто. Оснащение топовой версии стоимостью 1,515 млн руб. тоже почти как у купе-кроссовера (с практически таким же ценником в 1,5 млн). Сэкономили только на боковых надувных занавесках безопасности: у Arkana они есть, а Kaptur может предложить российским покупателям лишь четыре подушки.
Но остальное – пожалуйста: светодиодные фары, датчики света и дождя, дистанционный запуск двигателя, камеры кругового обзора, парктроник, контроль слепых зон, умеющая дружить с любыми смартфонами мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, голосовым управлением и «Яндекс.Навигатором», а также интерьерная подсветка и подогрев всего, что можно подогреть, включая руль и задние сиденья. Главные конкуренты, которыми в Renault считают Hyundai Creta и Kia Seltos, при схожих ценах таким же оснащением похвастаться не могут.
На шоссе Kaptur ведет себя предсказуемо – раскачивается на волнах, кренится в поворотах (высокий центр тяжести и длинноходная подвеска дают о себе знать). Двигатель бодрый, но динамику разгона, похоже, гасит вариатор. К тормозам, в отличие от Arkana, у меня вопросов не возникло: чувствительность адекватная.
В общем, попади ко мне Kaptur на городской тест, он бы ничем меня не удивил. Но организаторы тест-драйва нашли под Коломной роскошный песчаный карьер, и там я изменил мнение не только о Kaptur, но и об Arkana. Купе-кроссовер был у инструктора, который прокладывал дорогу по засыпанным песком колдобинам. Ого, вот тут можно ехать так быстро? Ходом брать 30-градусный скользкий подъем? Нигде не завязнуть и ни разу не пробить подвеску? Наконец, отключить систему стабилизации и просто подрифтовать. Со стороны все, что мы вытворяли, выглядело, наверное, полным безобразием. Kaptur и Arkana скакали по ухабам как лягушки, вертелись волчком, поднимали тучи песка и пыли.
Нет, это не просто городской кроссовер, умеющий залезть на собянинский сезонный бордюр. Это еще и заводная игрушка выходного дня, позволяющая покуролесить на бездорожье без риска оторвать бампер и убить подвеску. И в этом смысле Kaptur может конкурировать уже с более дорогим Toyota RAV4, который тоже настраивали не для города, а для сельской местности. Но если у RAV4 имидж внедорожника, то от Kaptur таких талантов не ожидаешь, а этот скромняга способен удивить. Смешной он парень. О, классные ямы, давай поскачем!