Renault Kaptur: песчаная карьера

В общем, попади ко мне Kaptur на городской тест, он бы ничем меня не удивил. Но организаторы тест-драйва нашли под Коломной роскошный песчаный карьер, и там я изменил мнение не только о Kaptur, но и об Arkana. Купе-кроссовер был у инструктора, который прокладывал дорогу по засыпанным песком колдобинам. Ого, вот тут можно ехать так быстро? Ходом брать 30-градусный скользкий подъем? Нигде не завязнуть и ни разу не пробить подвеску? Наконец, отключить систему стабилизации и просто подрифтовать. Со стороны все, что мы вытворяли, выглядело, наверное, полным безобразием. Kaptur и Arkana скакали по ухабам как лягушки, вертелись волчком, поднимали тучи песка и пыли.