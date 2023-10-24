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Стартап «Кама» запустил сервис долгосрочной аренды электрокаров

Подписаться пока можно на автомобили Volkswagen, Zeekr и «Москвич»
Денис Ильюшенков
Максим Стулов / Ведомости

Стартап «Кама», занимающийся разработкой отечественного электромобиля «Атом», также занялся сдачей уже имеющихся на рынке электрокаров в аренду по подписке, выяснили «Ведомости». Сайт сервиса Atomobility отображается среди доменных имен, принадлежащих «Каме», в системе «СПАРК-Интерфакс». Кроме того, в пользовательском соглашении этого сайта указано, что его владельцем является АО «Кама». 

Подтверждает принадлежность сервиса по подписке к разработчику «Атома» и представитель Atomobility, куда корреспондент «Ведомостей» обратился как потенциальный клиент. Собеседник сказал, что сервис был запущен в 2022 г., но ранее электромобили привозили «в штучных экземплярах». Сейчас, по его словам, свободных машин нет, но к середине ноября ожидаются поставки кроссоверов Volkswagen ID.4 и ID.6 – в общей сложности шесть штук, чуть позднее должен появиться китайский Zeekr 001. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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