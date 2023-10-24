Стартап «Кама» запустил сервис долгосрочной аренды электрокаров

Подтверждает принадлежность сервиса по подписке к разработчику «Атома» и представитель Atomobility, куда корреспондент «Ведомостей» обратился как потенциальный клиент. Собеседник сказал, что сервис был запущен в 2022 г., но ранее электромобили привозили «в штучных экземплярах». Сейчас, по его словам, свободных машин нет, но к середине ноября ожидаются поставки кроссоверов Volkswagen ID.4 и ID.6 – в общей сложности шесть штук, чуть позднее должен появиться китайский Zeekr 001.