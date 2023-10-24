Стартап «Кама» запустил сервис долгосрочной аренды электрокаров

Стартап «Кама» запустил сервис долгосрочной аренды электрокаровПодписаться пока можно на автомобили Volkswagen, Zeekr и «Москвич»
Стартап «Кама», занимающийся разработкой отечественного электромобиля «Атом», также занялся сдачей уже имеющихся на рынке электрокаров в аренду по подписке, выяснили «Ведомости». Сайт сервиса Atomobility отображается среди доменных имен, принадлежащих «Каме», в системе «СПАРК-Интерфакс». Кроме того, в пользовательском соглашении этого сайта указано, что его владельцем является АО «Кама».
Подтверждает принадлежность сервиса по подписке к разработчику «Атома» и представитель Atomobility, куда корреспондент «Ведомостей» обратился как потенциальный клиент. Собеседник сказал, что сервис был запущен в 2022 г., но ранее электромобили привозили «в штучных экземплярах». Сейчас, по его словам, свободных машин нет, но к середине ноября ожидаются поставки кроссоверов Volkswagen ID.4 и ID.6 – в общей сложности шесть штук, чуть позднее должен появиться китайский Zeekr 001.