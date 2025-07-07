Продажи тяжелых грузовиков в первом полугодии снизились более чем вдвое

Продажи тяжелых грузовиков в первом полугодии снизились более чем вдвоеОсновные потребители не спешат покупать технику в условиях замедления экономики
Рынок новых тяжелых (массой более 16 т) грузовиков в России в первом полугодии 2025 г. составил 22 013 единиц техники, что в 2,3 раза меньше по сравнению с тем же периодом 2024 г. Об этом говорится в данных аналитического агентства «Автостат».
Лидирует на рынке отечественный «Камаз». Его доля выросла на 13 п. п. в январе – июне и составила 29% по итогам полугодия. Всего за этот период было продано 6419 грузовиков этого производителя – на 21% меньше, чем годом ранее.
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