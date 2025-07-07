Продажи тяжелых грузовиков в первом полугодии снизились более чем вдвое

Рынок новых тяжелых (массой более 16 т) грузовиков в России в первом полугодии 2025 г. составил 22 013 единиц техники, что в 2,3 раза меньше по сравнению с тем же периодом 2024 г. Об этом говорится в данных аналитического агентства «Автостат».