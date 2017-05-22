Jeep отзывает в России почти 9000 внедорожников Grand Cherokee

ООО «ЭфСиЭй РУС» - российский дилер Jeep - отзывает в России 8890 внедорожников модели Grand Cherokee, реализованных с сентября 2014 г. по апрель 2016 г., сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

«Причиной отзыва автомобилей является электронный селектор автоматической коробки передач переключения (АКПП), который может допускать движение автомобиля, если его двигатель оставлен работающим, а стояночный тормоз не включен и рычаг селектора автоматической коробки передач не переведен в положение "Park" до того, как водитель покинул автомобиль», - отмечается в сообщении.

На указанных автомобилях будет установлено новое программное обеспечение, включающее в себя функцию «Auto Park», не позволяющее водителю покинуть свой автомобиль, не переведя рычаг селектора АКПП в положение «Park». Кроме того, в руководство по эксплуатации автомобиля также будет вклеена дополнительная страница с описанием новой функции.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.