Volvo приостановила производство экскаваторов в Калуге

Компания Volvo приостановила выпуск в Калуге экскаваторов на собственном производстве. Об этом сообщил гендиректор АО «Вольво Восток» Сергей Яворский на мероприятии «День поставщика» в Калуге.

Такое решение было принято в связи с низким спросом, пояснил он. Яворский подчеркнул, что выпуск будет возобновлен, «как только рынок оживет»: «Все производственные площади на месте, они будут готовы в любой момент запуститься».

Концерн Volvo открыл в Калуге завод по выпуску экскаваторов в мае 2013 г. Это было первое в России предприятие автоконцерна по производству тяжелой техники. Завод изготавливал пять моделей экскаваторов эксплуатационной массой от 20 до 48 т.