Nissan отзывает почти 7000 кроссоверов Murano в России

Российский дилер Nissan – ООО «Ниссан мэнуфэкчуринг» – отзывает в России почти 7000 кроссоверов Murano Z51 из-за риска возгорания, сообщил Росстандарт.

Отзыву подлежат 6944 автомобиля, реализованных с июня 2013 г. по ноябрь 2016 г.

«Причиной отзыва автомобилей является выявленная ошибка, допущенная в производственном процессе поставщика, при формовке посадочного места хомута патрубка рулевого усилителя прилагалось чрезмерно высокое давление», – сообщил Росстандарт. В результате есть вероятность повреждения патрубка, которое может привести к отделению патрубка и утечке рабочей жидкости из системы рулевого усилителя. Если продолжить эксплуатировать автомобиль с этой неисправностью, то усилие, прикладываемое для поворота рулевого колеса, возрастает. В худшем случае дальнейшая утечка жидкости не исключает риск возникновения возгорания.

На автомобилях будет проведена замена патрубка высокого давления рулевого усилителя. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.