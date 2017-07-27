Ford объявил об отзыве 117 000 машин из-за дефектов ремней безопасности

Проблемы с ремнями безопасности станут причиной отзыва примерно 117 000 автомобилей, проданных преимущественно в США, а также в Канаде и Мексике, сообщает пресс-служба компании. Речь идет о моделях Ford F-150 и Ford E 2014 г., а также о Ford Escape 2014-2015 гг.

Проблема с ремнями может привести к внезапному их отсоединению в случае резкого торможения или аварии. О связанных с дефектом случаях травм компании не известно.

В июне стало известно об отзыве 240 внедорожников Ford Explorer, произведенных на заводе Ford Sollers в Елабуге. Причина заключалась в плохом качестве сварки рычагов регулировки схождения задних колес. Этот дефект может привести к образованию трещин в деталях, а в худшем случае — к потере контроля над рулевым управлением, затруднению с управлением или шуму в задней подвеске.

В марте сообщалось об отзыве с российского рынка 1300 пикапов Ranger из-за дефекта спинки задних сидений.