PSA Group улучшила прогноз для российского авторынка

Французская автомобилестроительная группа PSA Group увеличила прибыль в первом полугодии 2017 г. благодаря росту продаж автомобилей. Автопроизводитель улучшил прогнозы спроса на автомобили на ряде рынков, включая Россию. Согласно оценкам PSA, европейский автомобильный рынок в этом году вырастет на 3%, рынки Латинской Америки и России - на 5%. Ранее компания прогнозировала, что европейский автомобильный рынок увеличится в 2017 г. на 1%, латиноамериканский - на 2%, а российский останется на уровне предыдущего года. Прогноз для китайского рынка, предусматривающий рост продаж в текущем году на 5%, сохранен.

Операционная прибыль в январе-июне выросла на 12% до 2,04 млрд евро по сравнению с 1,83 млрд евро за тот же период предыдущего года, сообщила компания. Чистая прибыль повысилась на 4% до 1,26 млрд евро против 1,21 млрд евро годом ранее. Квартальная выручка PSA увеличилась на 5% до 29,17 млрд евро.

Продажи автомобилей в первом полугодии выросли на 2,3% до 1,58 млн машин. В Европе продажи уменьшились на 1,9%, в Китае и Юго-Восточной Азии - рухнули на 48,6%. Рост продаж был отмечен в регионе Ближний Восток и Африка (+218%), а также в Латинской Америке (+8,5%).

PSA, владеющая автомобильными брендами Peugeot, Citroen и DS, в марте этого года приобрела европейское подразделение General Motors (бренды Opel и Vauxhall) за 2,2 млрд евро.