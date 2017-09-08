Jaguar Land Rover готовит электрифицированные версии для всех новых моделей

Все новые модели марок Jaguar и Land Rover с 2020 г. будут электрифицированы — у них будут полностью электрическая (EV) или гибридная (HV) версии, сообщила компания. «Это расширит выбор для наших клиентов», заявил гендиректор Jaguar Land Rover Ральф Шпет. Продажи первого электромобиля — кроссовера Jaguar I-Pace начнутся в 2018 г., подтвердила компания.

На автосалоне во Франкфурте в середине сентября компания представит электромобиль Jaguar E-Type Zero, сделанный на основе классического E-Type Roadster серии 1.5 1968 г. Ремейк-концепт разработан подразделением Jaguar Classic, оснащен электродвигателем, разгоняющим автомобиль до 100 км/ч за 5,5 с.

Также компания покажет концепт Jaguar Futur Type, демонстрирующий ее представление об автомобиле в перспективе после 2040 г. Автономный электромобиль оснащен съемным рулевым колесом-штурвалом Sayer, который является самостоятельным гаджетом с искусственным интеллектом и управлением голосом, напоминающий цифровой персональный ассистент Amazon Alexa.