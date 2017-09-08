Ford испытывает гибридный фургон Transit

Ford начнет выпуск гибридного фургона Transit Custom в 2019 г. в рамках глобального проекта электрификации модельного ряда, сообщила компания. В течение ближайшего года двадцать гибридных Transit будут испытываться в Лондоне в клиентских автопарках, в аэропорту Хитроу и городской полицией.

Силовая установка гибридного фургона сознана по схеме последовательного гибрида с возможностью подзарядки от сети (PHEV). Установленная под полом грузового отсека литий-ионная батарея позволяет проехать 50 км на электротяге. Аккумулятор может подзаряжаться от стационарной электросети или от турбированного бензинового двигателя 1 л, увеличивающего пробег без подзарядки до 500 км. В экспериментальных автомобилях будет применена технология геозонирования, которая автоматически переведет гибридную систему на электротягу при въезде автомобиля в зоны с ограничением уровня выбросов машин в центральной части Лондона, сказала компания.

В начале года Ford объявил о программе электрификации модельной линейки в Китае - к 2025 г. 70% моделей Ford на крупнейшем авторынке мира будут предлагаться с электрифицированными версиями. Ford планирует работать в Китае с местным производителем электромобилей Anhui Zotye Automobile. Также Ford сотрудничает в Германии с Deutsche Post в производстве специализированных фургонов на электротяге. До конца 2018 г. партнеры планируют выпустить 2500 фургонов StreetScooter Work XL на шасси Ford Transit c электродвигателем, блоком батарей и кузовом, изготовленными по спецификациям Deutsche Post DHL.