В Сингапуре запретят увеличивать частный автопарк

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Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 25 октября 2017 года

Политика

Президент России Владимир Путин не будет участвовать в мероприятиях, посвященных столетию революции 1917 г. У него неоднозначное отношение к этому историческому событию читать на FT.com

Впервые за 25 лет у председателя КНР нет очевидного преемника. Си Цзиньпин может остаться у власти и после того, как в 2022 г. истечет его второй срок на этом посту читать на FT.com

Президент США Дональд Трамп подвергается критике со стороны сенаторов-республиканцев, собирающихся уйти в отставку. Это подчеркивает разногласия внутри Республиканской партии читать на WSJ.com читать на FT.com

Власти Иракского Курдистана заявили о готовности «заморозить» итоги референдума о независимости. Они хотят начать переговоры с Багдадом, так как иракская армия отобрала у них много территории читать на WSJ.com

Экономика

В ЕЦБ есть разногласия по поводу того, объявлять ли о завершении программы денежного стимулирования. Председатель центробанка Марио Драги хочет иметь возможность для маневра, а сторонники ужесточения денежной политики говорят, что программа уже выполнила свою цель читать на FT.com

Инвесторы ждут от ЕЦБ деталей о том, когда он прекратит свою программу покупки активов. Но на самом деле их интересует, когда центробанк начнет повышение процентных ставок читать на WSJ.com

Президент США Дональд Трамп во вторник спросил у сенаторов-республиканцев, кого бы они хотели видеть на посту председателя Федеральной резервной системы — Джерома Пауэлла или Джона Тэйлора. Хотя Трамп по-прежнему может номинировать на эту должность кого-то из других кандидатов читать на WSJ.com

Саудовская Аравия во вторник представила план построить футуристичный город Неом, чтобы диверсифицировать и модернизировать экономику. Стоимость проекта оценивается в $500 млрд. Руководить проектом будет Клаус Кляйнфельд читать на WSJ.com читать на FT.com

Экономический рост Великобритании ускорился в III квартале до 1,6% в годовом выражении. Это может поспособствовать тому, чтобы Банк Англии повысил процентные ставки в ноябре читать на FT.com

Индустрия

Американский фонд прямых инвестиций Cerberus Capital Management выразил заинтересованность в покупке Alitalia, испытывающей финансовые проблемы. Cerberus хочет, чтобы Alitalia осталась независимой авиакомпанией. Но ранее свои предложения уже сделали EasyJet и Lufthansa читать на FT.com

Автомобили

General Motors в свое время не удалось решить проблемы Opel. Теперь это пытается сделать французский концерн PSA, который в среду отчитался о росте квартальной выручки до 15 млрд евро читать на WSJ.com

Убыток General Motors в III квартале составил почти $3 млрд, а Fiat Chrysler получил прибыль в размере 910 млн евро. У обоих концернов результаты превзошли прогнозы аналитиков, поэтому котировки их акций во вторник выросли читать на WSJ.comчитать на FT.com

Новый гендиректор Ford Джим Хэкетт проводит кадровые перестановки в руководстве компании читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Цены на нефть выросли за последний год благодаря попыткам экспортеров ограничить ее добычу. Однако котировки акций энергетических компаний, наоборот, снизились за этот период читать на WSJ.com

Группа инвесторов, включающая суверенный фонд Китая, приобретет сингапурскую Equis Energy за $5 млрд, включая долг. Эта компания занимается возобновляемой энергетикой читать на FT.com

Финансы

Крупным банкам США приходится повышать ставки по депозитам, чтобы удержать состоятельных клиентов читать на WSJ.com

Контролируемый республиканцами конгресс отменил закон, помогавший потребителям подавать коллективные иски против банков. Это победа для администрации Дональда Трампа, желающей смягчить регулирование финансовой отрасли читать на WSJ.com читать на FT.com

Сооснователи Carlyle Дэвид Рубинштейн и Уильям Конвей готовятся отойти от управления фондом прямых инвестиций. Поэтому Carlyle объявил, кто станет их преемниками читать на WSJ.com читать на FT.com

Трое крупных акционеров Deutsche Boerse хотят, чтобы ее гендиректор Карстен Кенгетер ушел в отставку после того, как суд отклонил его попытку урегулировать обвинения в инсайдерской торговле читать на FT.com

Котировки акций крупнейших государственных банков Индии резко выросли в среду утром после того, как правительство объявило о плане выделить $32 млрд на их рекапитализацию читать на FT.com

ICO стали очень популярны в этом году, но лишь теперь многие инвесторы начинают задаваться вопросами. Новое беспокойство возникло после того, как сооснователь Tezos Кэтлин Брейтман заявила, что проданные стартапом токены на $232 млн должны считаться пожертвованиями, а не инвестициями читать на WSJ.com

Клиринговые организации США отрицают предположение директора Национального экономического совета Гэри Кона, что они стали слишком крупными и представляют риск для финансовой системы. В качестве доказательства они приводят результаты стресс-тестов читать на WSJ.com

Технологии

Новый вирус Bad Rabbit начал заражать компьютеры и требовать за расшифровку их файлов выкуп в биткойнах. К вечеру вторника он распространился в России, на Украине, в США и некоторых других странах читать на WSJ.com

Twitter планирует сделать более прозрачным размещение рекламы, особенно политической, на своей платформе. Также он будет раскрывать траты клиентов на политические кампании. Twitter пошел на такой шаг на фоне подготовки в США законопроекта, регулирующего эти вопросы читать на WSJ.com читать на FT.com

Nintendo выпустит версию игры Animal Crossing для смартфонов. Это может позволить ей увеличить доходы мобильного бизнеса читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Специальный комитет Евросоюза снова отложил решение о продлении разрешения на использование глифосата, содержащегося в гербициде Roundup. При этом Европарламент порекомендовал отказаться от глифосата к 2020 г. читать на FT.com

Недвижимость

Коворкинговый стартап WeWork приобретет за $850 млн главный магазин Lord & Taylor’s в Нью-Йорке и превратит это здание в свою штаб-квартиру читать на WSJ.com читать на FT.com

Эксперты предупреждают, что для строительства многих зданий в США и других странах использовались те же панели, что и в сгоревшей в Лондоне башне Grenfell Tower читать на WSJ.com

Менеджмент

Люди, у которых неприятности на работе, часто не осознают, что они делают не так. Но есть признаки, по которым они могут это определить читать на WSJ.com

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