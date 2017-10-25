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«Дочка» Daimler опередила Tesla с презентацией электрогрузовика

Компания Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC) - японская «дочка» Daimler AG, которой принадлежит бренд Mercedes-Benz, - в среду представила первый в мире полностью электрический «дальнобойный» тягач на автосалоне в Токио.

23-тонный электрогрузовик E-FUSO Vision One способен проехать до 350 км без подзарядки и перевозить до 11 т груза, то есть, как утверждает Daimler в презентации, всего на две тонны меньше, чем аналогичные машины с дизельными двигателями. Емкость блока аккумуляторных батарей - 300 кВт/ч.

Таким образом, Fuso и Daimler опередили американскую Tesla, которая планировала представить собственный электрогрузовик Semi 26 октября, но затем снова отложила презентацию - до 16 ноября. Дальность пробега без подзарядки планируется от 320 до 480 км.

Cерийное производство E-FUSO Vision One должно начаться в течение четырех лет. Daimler ориентируется на рынки Японии, США и Европы, рассчитывая, что экономичные и «чистые» электрогрузовики смогут заменить традиционные средства перемещения товаров в городской черте.

Fuso уже выпускает фургоны eCanter, проезжающие на одной зарядке до 120 км. Их начали использовать логистические и курьерские компании в Японии и США. По данным компании, такой фургон экономит по сравнению с дизельным порядка 1000 евро на 10 000 км.