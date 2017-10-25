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«Дочка» Daimler опередила Tesla с презентацией электрогрузовика

Интерфакс
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Компания Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC) - японская «дочка» Daimler AG, которой принадлежит бренд Mercedes-Benz, - в среду представила первый в мире полностью электрический «дальнобойный» тягач на автосалоне в Токио.

23-тонный электрогрузовик E-FUSO Vision One способен проехать до 350 км без подзарядки и перевозить до 11 т груза, то есть, как утверждает Daimler в презентации, всего на две тонны меньше, чем аналогичные машины с дизельными двигателями. Емкость блока аккумуляторных батарей - 300 кВт/ч.

Таким образом, Fuso и Daimler опередили американскую Tesla, которая планировала представить собственный электрогрузовик Semi 26 октября, но затем снова отложила презентацию - до 16 ноября. Дальность пробега без подзарядки планируется от 320 до 480 км.

Cерийное производство E-FUSO Vision One должно начаться в течение четырех лет. Daimler ориентируется на рынки Японии, США и Европы, рассчитывая, что экономичные и «чистые» электрогрузовики смогут заменить традиционные средства перемещения товаров в городской черте.

Fuso уже выпускает фургоны eCanter, проезжающие на одной зарядке до 120 км. Их начали использовать логистические и курьерские компании в Японии и США. По данным компании, такой фургон экономит по сравнению с дизельным порядка 1000 евро на 10 000 км.

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Политика
Новости

Испания подтвердила решение о выдаче США обвиняемого в кибермошенничестве россиянина

Интерфакс
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Национальная судебная палата Испании подтвердила решение о выдаче США российского программиста Станислава Лисова, который обвиняется американскими властями в кибермошенничестве на сумму $855 000. Об этом сообщил в среду его адвокат Олег Губарев.

Адвокат напомнил, что окончательное решение по этому вопросу будет принимать правительство Испании. Он добавил, что защита собирается обратиться в Конституционный суд Испании, «а после исчерпания средств судебной защиты в этой стране - в Европейский суд по правам человека».

В январе текущего года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российский гражданин Станислав Лисов был задержан в Барселоне по обвинению со стороны США в кибермошенничестве.

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Политика
Новости

Минюст Украины подал в ЕСПЧ новый иск против России

ТАСС/Ведомости
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Украина подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России по событиям в Донбассе в 2014 г. Об этом рассказал в среду министр юстиции Украины Павел Петренко в эфире телеканала NewsOne, пишет ТАСС.

«По второму делу, о событиях в Донбассе в 2014 г., мы несколько дней назад подали большую юридическую позицию. Это была обязанность Украины как истца. Она содержит более 100 показаний свидетелей с большим количеством документов», - указал он.

Министр добавил, что «у России нет фактически никаких аргументов, которые могут это опровергнуть».

25 сентября стало известно, что Украина находится на финальной стадии подготовки большого иска против России из-за событий на юго-востоке Украины. Как говорил тогда Петренко, многие материалы по иску будут после ЕСПЧ отправлены в международный суд в ООН.

За последние три года Украина уже подала пять исков в ЕСПЧ против России, по два - с обвинением в нарушении прав человека в Крыму и Донбассе, еще один - с обвинением в похищении детей-сирот и детей-инвалидов. Российская сторона отрицает все обвинения Украины и называет их неприемлемыми, указывая, что не является стороной конфликта в Донбассе.

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Политика
Новости

Собчак рассказала о решающем разговоре с Малашенко перед пресс-конференцией

РИА Новости
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Телеведущая Ксения Собчак рассказала, как ей пришла в голову мысль позвать в избирательный штаб сооснователя НТВ Игоря Малашенко. По ее словам, к такому решению ее подтолкнул пост в соцсетях журналистки Божены Рынски, являющейся гражданской женой Малашенко.

После того как Собчак объявила о своем желании участвовать в президентской гонке в 2018 г., Рынска разместила несколько постов в соцсетях с критикой действий Собчак. Она также прокомментировала решение Малашенко возглавить штаб Собчак, отметив, что шокирована.

«Я посмотрела и подумала: Игорь Малашенко, это же прекрасная кандидатура на начальника штаба, – а я как раз искала последнего человека, которого у меня не было в команде... прекрасный кандидат – выборы Ельцина, первая настоящая независимая НТВ, замечательная кандидатура», – прокомментировала собственное решение Собчак в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир». По ее словам, она сама думала возглавить штаб, но потом изменила решение.

Телеведущая поблагодарила Рынску. «Она мне в каком-то смысле подсказала правильную кандидатуру на этот пост», — сказала Собчак, добавив, что уже утром следующего дня встретилась с Малашенко. До этого момента телеведущая не обсуждала с ним возможность стать главой ее предвыборного штаба.

Собчак рассказала, что встреча с Малашенко происходила в семь часов утра. Около двух часов она рассказывала ему о своих планах. «Он согласился, мы ударили по рукам и сразу из этого кафе поехали на пресс-конференцию», – сказала она. По ее словам, Малашенко – талантливый, креативный человек. Собчак также выразила надежду, что личная жизнь Рынски не коснется ее предвыборного штаба. «Божена – девушка эмоциональная, поэтому ей простительны такие высказывания», – заключила Собчак.

Как Собчак прошла путь от телезвезды до политика

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Экономика
Новости

Анонс «Ведомостей» на 26 октября 2017 года

Ведомости
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В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

богатые россияне перебираются за границу;

люксовый рынок пересматривает стратегию развития из-за миллениалов;

россияне продвинутее европейцев в пользовании банковскими технологиями (приложение «Ведомости &»).

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как Виктор Луис задумал построить первый в США модный конгломерат вроде LVMH и Kering

и статью на полосе «Комментарии»: почему валютный контроль стал рудиментом.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».

Политика
Новости

ТАСС: дело о смерти Марьянова отдадут следователям по особо важным делам

ТАСС
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Расследованием уголовного дела, возбужденного после смерти артиста Дмитрия Марьянова, будут заниматься следователи по особо важным делам управления Следственного комитета Московской области, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Уголовное дело по факту смерти Марьянова передано в первое управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК по Московской области», - уточнил он.

Ранее стало известно, что СКР изучает две основные версии смерти Марьянова - несвоевременное прибытие скорой помощи и оказание медицинских услуг реабилитационным центром «Феникс», не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья.

Марьянов 15 октября умер в возрасте 47 лет. На момент смерти он находился в Лобне. Актера после потери сознания пытались отвезти в больницу. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).

Памяти актера Дмитрия Марьянова

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Политика
Новости

Путин надеется на реализацию «формулы Штайнмайера» по Украине

Интерфакс
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Президент России Владимир Путин надеется на реализацию «формулы Штайнмайера» по урегулированию ситуации на Украине. Об этом он заявил после встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

«Напомню, в бытность министром иностранных дел он предложил некоторые развязки, которые прямо связаны с его именем, надеюсь, что в ходе дальнейшей работы они будут реализованы», - отметил Путин.

Также на встрече, по словам российского президента, обсуждалась и российская инициатива об учреждении миссии ООН для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ в зоне конфликта.

По формуле, предложенной ранее Штайнмайером, предусматривается, что Верховная рада Украины сначала примет закон о проведении выборов на территории самопровозглашенных республик Донбасса. После этого должны быть проведены выборы на этой территории, после чего ОБСЕ сделает вывод о том, соответствовали ли проведенные выборы европейским стандартам.

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Технологии
Новости

«Интерфакс» подал заявление в правоохранительные органы в связи с кибератакой

ТАСС
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Руководство информагентства «Интерфакс» подало заявление в правоохранительные органы из-за атаки сервисов компании вирусом-шифровальщиком. Восстановительные работы продлятся до конца недели, передает ТАСС со ссылкой на заявление первого заместителя гендиректора «Интерфакса» Алексея Горшкова.

По его словам, работа части сервисов уже восстановлена, но сайт агентства по-прежнему парализован, более 20 часов. «Ущерб очевиден, и, естественно, мы подали заявление в правоохранительные органы с просьбой этот инцидент расследовать», - пояснил Горшков.

На данный момент компания не подсчитывала полученный от вирусной атаки убыток, на это потребуется много времени.

По словам Горшкова, одновременно были атакованы все системы «Интерфакса».

Как защититься от вируса-шифровальщика

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Политика
Новости

Следствие рассматривает две основные версии нападения на Фельгенгауэр

Интерфакс
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Следствие рассматривает две основные версии нападения на журналиста радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. Об этом «Интерфаксу» сообщил ее адвокат Сергей Бадамшин.

«У следствия две версии: первая - это результат психической неуравновешенности, а вторая - спланированная акция с использованием человека, подготовленного для убийства», - пояснил юрист, не раскрывая детали.

По его словам, в скором времени Фельгенгауэр вручат постановление об официальном признании ее потерпевшей стороной. На данный момент следователи допрашивают сотрудников радиостанции, которые в момент нападения были в здании.

23 октября на ведущую радиостанции напал 48-летний мужчина. Позже стало известно, что нападавшим является Борис Гриц, имеющий двойное гражданство - России и Израиля. Преступник напал с ножом на Фельгенгауэр. Она была ранена в шею и в тяжелом состоянии доставлена в больницу. Гриц после нападения был задержан и передан сотрудникам полиции. Ему было предъявлено обвинение в покушении на убийство. Гриц признал вину частично.

Что случилось в редакции «Эха Москвы»

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Финансы
Новости

В Госдуму внесен законопроект о блокировке кредитных карт при подозрении на хищение средств

Интерфакс/Ведомости
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Законопроект, который позволяет банкам на срок до двух рабочих дней блокировать кредитные карты и электронные переводы со счетов клиентов, если возникнет подозрение на хищение с них средств, внесен в Государственную думу. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, при подозрении на хищение банк должен незамедлительно связаться с физическим лицом по телефону или через электронную почту, а с юридическим лицом - в порядке, установленном договором об использовании электронного средства платежа.

По данным Банка России, в 2016 г. было совершено около 300 000 несанкционированных операций с использованием платежных карт, эмитированных российскими кредитными организациями, на сумму более 1 млрд руб.

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Стиль жизни
Новости

Робби Уильямс объяснил причины отмены концертов в Москве и Петербурге

Ведомости
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Британский певец Робби Уильямс записал видеообращение к российским фанатам. Он назвал причины, из-за которых его концерты в Москве, Сочи и Петербурге не состоялись. Они были отменены в начале сентября этого года.

По его словам, основная причина - плохое самочувствие актера. «Я восстанавливаюсь после болезни последние пять недель. К сожалению, эта болезнь вклинилась как раз под конец моего тура», - сказал он. По его словам, тур «хорошо шел», он планировал быть с концертами в Москве, в Санкт-Петербурге... Однако получил результаты исследований, «они вызывали беспокойство и я оказался в реанимации», добавил исполнитель.

Он поблагодарил фанатов за поддержку и многочисленные пожелания здоровья. На данный момент певец чувствует себя лучше. Он каждый день занимается спортом. «Россия, я люблю тебя, не могу дождаться, когда приеду и наконец выступлю», — сказал Уильямс.

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Политика
Новости

Станислав Белковский стал консультантом Ксении Собчак

Ведомости
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Политолог Станислав Белковский назначен главным политконсультантом в штаб Ксении Собчак, сообщил главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Об этом в эфире радиостанции заявил руководитель предвыборного штаба телеведущей Игорь Малашенко.

Станислав Белковский, в частности, работал в жюри проекта Михаила Ходорковского «Вместо Путина», с помощью которого экс-олигарх планировал отбирать кандидата на президентские выборы 2018 г.

Накануне Собчак объявила состав своего предвыборного штаба. Помимо Малашенко, сооснователя НТВ и соруководителя избирательной кампании Бориса Ельцина в 1996 г., в него вошли политтехнологи Виталий Шкляров, работавший на кандидата в президенты США Берни Сандерса, и Алексей Ситников, режиссер Сергей Кальварский и политтехнолог Марина Литвинович, работавшая, в частности, с Союзом правых сил, Михаилом Ходорковским и Гарри Каспаровым.

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