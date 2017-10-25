«Дочка» Daimler опередила Tesla с презентацией электрогрузовика

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Компания Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC) - японская «дочка» Daimler AG, которой принадлежит бренд Mercedes-Benz, - в среду представила первый в мире полностью электрический «дальнобойный» тягач на автосалоне в Токио.
23-тонный электрогрузовик E-FUSO Vision One способен проехать до 350 км без подзарядки и перевозить до 11 т груза, то есть, как утверждает Daimler в презентации, всего на две тонны меньше, чем аналогичные машины с дизельными двигателями. Емкость блока аккумуляторных батарей - 300 кВт/ч.
Таким образом, Fuso и Daimler опередили американскую Tesla, которая планировала представить собственный электрогрузовик Semi 26 октября, но затем снова отложила презентацию - до 16 ноября. Дальность пробега без подзарядки планируется от 320 до 480 км.
Cерийное производство E-FUSO Vision One должно начаться в течение четырех лет. Daimler ориентируется на рынки Японии, США и Европы, рассчитывая, что экономичные и «чистые» электрогрузовики смогут заменить традиционные средства перемещения товаров в городской черте.
Fuso уже выпускает фургоны eCanter, проезжающие на одной зарядке до 120 км. Их начали использовать логистические и курьерские компании в Японии и США. По данным компании, такой фургон экономит по сравнению с дизельным порядка 1000 евро на 10 000 км.
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Национальная судебная палата Испании подтвердила решение о выдаче США российского программиста Станислава Лисова, который обвиняется американскими властями в кибермошенничестве на сумму $855 000. Об этом сообщил в среду его адвокат Олег Губарев.
Адвокат напомнил, что окончательное решение по этому вопросу будет принимать правительство Испании. Он добавил, что защита собирается обратиться в Конституционный суд Испании, «а после исчерпания средств судебной защиты в этой стране - в Европейский суд по правам человека».
В январе текущего года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российский гражданин Станислав Лисов был задержан в Барселоне по обвинению со стороны США в кибермошенничестве.
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Украина подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России по событиям в Донбассе в 2014 г. Об этом рассказал в среду министр юстиции Украины Павел Петренко в эфире телеканала NewsOne, пишет ТАСС.
«По второму делу, о событиях в Донбассе в 2014 г., мы несколько дней назад подали большую юридическую позицию. Это была обязанность Украины как истца. Она содержит более 100 показаний свидетелей с большим количеством документов», - указал он.
Министр добавил, что «у России нет фактически никаких аргументов, которые могут это опровергнуть».
25 сентября стало известно, что Украина находится на финальной стадии подготовки большого иска против России из-за событий на юго-востоке Украины. Как говорил тогда Петренко, многие материалы по иску будут после ЕСПЧ отправлены в международный суд в ООН.
За последние три года Украина уже подала пять исков в ЕСПЧ против России, по два - с обвинением в нарушении прав человека в Крыму и Донбассе, еще один - с обвинением в похищении детей-сирот и детей-инвалидов. Российская сторона отрицает все обвинения Украины и называет их неприемлемыми, указывая, что не является стороной конфликта в Донбассе.
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Телеведущая Ксения Собчак рассказала, как ей пришла в голову мысль позвать в избирательный штаб сооснователя НТВ Игоря Малашенко. По ее словам, к такому решению ее подтолкнул пост в соцсетях журналистки Божены Рынски, являющейся гражданской женой Малашенко.
После того как Собчак объявила о своем желании участвовать в президентской гонке в 2018 г., Рынска разместила несколько постов в соцсетях с критикой действий Собчак. Она также прокомментировала решение Малашенко возглавить штаб Собчак, отметив, что шокирована.
«Я посмотрела и подумала: Игорь Малашенко, это же прекрасная кандидатура на начальника штаба, – а я как раз искала последнего человека, которого у меня не было в команде... прекрасный кандидат – выборы Ельцина, первая настоящая независимая НТВ, замечательная кандидатура», – прокомментировала собственное решение Собчак в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир». По ее словам, она сама думала возглавить штаб, но потом изменила решение.
Телеведущая поблагодарила Рынску. «Она мне в каком-то смысле подсказала правильную кандидатуру на этот пост», — сказала Собчак, добавив, что уже утром следующего дня встретилась с Малашенко. До этого момента телеведущая не обсуждала с ним возможность стать главой ее предвыборного штаба.
Собчак рассказала, что встреча с Малашенко происходила в семь часов утра. Около двух часов она рассказывала ему о своих планах. «Он согласился, мы ударили по рукам и сразу из этого кафе поехали на пресс-конференцию», – сказала она. По ее словам, Малашенко – талантливый, креативный человек. Собчак также выразила надежду, что личная жизнь Рынски не коснется ее предвыборного штаба. «Божена – девушка эмоциональная, поэтому ей простительны такие высказывания», – заключила Собчак.
Как Собчак прошла путь от телезвезды до политика
Интерпресс / ТАСС
Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 г. в Ленинграде. Ее отец Анатолий Собчак был народным депутатом СССР, а в 1991-1996 гг. - мэром Санкт-Петербурга. На фото: дома на кухне, 1990 г.
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Александр Николаев / Интерпресс / ТАСС
Мэр Петербурга Анатолий Собчак с супругой Людмилой Нарусовой и дочерью Ксенией фотографируются, протестуя против статьи о его разводе, январь 1996 г.
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Светлана Соколова / ТАСС
В 1998 г. Собчак поступила на факультет международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета. В 2001 г. перевелась на факультет международных отношений МГИМО, окончив его в 2002 г. со степенью бакалавра. В 2002 г. поступила в магистратуру на факультет политологии МГИМО, которую окончила в 2004 г. На фото: Собчак – участница шоу-показа новой осенне-зимней коллекции модельера Елены Ярмак «Люди, приятные на ощупь», 2002 г.
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Кадр из фильма
Сыграла роль журналистки-психолога в художественном фильме «Воры и проститутки. Приз — полет в космос» режиссера Александра Сорокина. На фото с партнером по съемкам Владимиром Стекловым
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PhotoXPress
С мая 2004 г. вела на телеканале ТНТ одно из самых популярных реалити-шоу - «Дом-2». Тиражом в несколько сотен тысяч экземпляров выходил журнал «Дом-2», продавалась компьютерная игра «Дом-2: построй свою любовь». На фото с участниками шоу и соведущей Ксенией Бородиной (справа). Через год комиссия по здравоохранению и охране общественного здоровья Московской городской думы подготовила обращение к генпрокурору РФ, в котором потребовала закрыть телепроект «Дом-2» и привлечь Собчак к уголовной ответственности за сутенерство и сводничество. В 2009 г. по решению суда «Дому-2» было разрешено выходить только после 23 часов
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Коробейников Дмитрий / PhotoXPress
На фото съемка телевизионной программы «Хорошие шутки» - юмористические бои без правил первого развлекательного канала СТС в Театре на Малой Бронной. На снимке (слева направо): телеведущие Тина Канделаки, Андрей Малахов и Ксения Собчак
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PhotoXPress
Открытие памятника первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку, 12 июня 2006 г. На снимке: тогдашний министр экономического развития и торговли РФ Герман Греф (слева), президент России Владимир Путин (второй слева) и телеведущая Ксения Собчак (справа)
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Григорий Сысоев / ТАСС
В мае 2006 г. Собчак организовала молодежное движение «Все свободны!», заявив, что оно будет аполитичным. На фото Ксения моет памятник поэту Сергею Есенину во время акции «Тверской бульвар - территория чистоты», июль 2006 г.
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Нилов Владимир / PhotoXPress
Съемки телевизионного шоу «Первого канала» «Последний герой», на котором Собчак была телеведущей. Остров в архипелаге Бокас-дель-Торо, Республика Панама
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Anna Shevelyova / AP
На выставке в манеже «Диана фон Фюрстенберг. Путешествие в мир платья» с супермоделью Наоми Кэмпбелл, 2009 г.
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Артова Мария / PhotoXPress
Церемония вручения премии «Серебряная калоша» (за самые сомнительные достижения в шоу-бизнесе), лето 2009 г.
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Илья Питалев / РИА Новости
Президент Альфа-банка Петр Авен и Ксения Собчак перед началом церемонии вручения Премии Кандинского, декабрь 2009 г.
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PhotoXPress
На съемках программы «Танцы со звездами» с партнером - танцовщиком Евгением Папунаишвили
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Дмитрий Астахов / РИА Новости
С тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым и матерью - сенатором Людмилой Нарусовой у стендов, посвященных Анатолию Собчаку, в музее юридического факультета СПбГУ
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Денис Гришкин / Ведомости
В 2010 г. Собчак купила небольшой пакет акций «Евросети». На фото с генеральным директором компании Александром Малисом в магазине в Черемушках, где они несколько часов работали продавцами, март 2010 г.
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Анна Салынская / ТАСС
В июне 2010 г. стало известно, что владельцы ресторанов Ginza Project Дмитрий Сергеев и Вадим Лапин вместе с Собчак создают сеть сэндвич-кафе «Бублик» на Тверском бульваре. Кафе работало до лета этого года, а сейчас оно закрыто на реконструкцию, говорится в его Instagram
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Mikhail Metzel / AP
Собчак с актером Иваном Охлобыстиным на церемонии вручения премии «МузТВ», 2011 г.
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Максим Стулов / Ведомости
Выступает на митинге оппозиции «За честные выборы» на проспекте Академика Сахарова в Москве 24 декабря 2011 г.
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Дмитрий Рогулин / ТАСС
В марте 2012 г. Собчак приехала в Астрахань для поддержки голодающих за отмену результатов выборов мэра города. С 16 марта в голодовке участвовал бывший кандидат в мэры Астрахани, лидер местных справороссов Олег Шеин. Он стал вторым по итогам выборов 4 марта, набрав около 30% голосов избирателей. Его победил представитель «Единой России» Михаил Столяров с 60% голосов. «Если хотите полететь и у вас нет возможности, я оплачу билет», — писала тогда Собчак в Twitter (цитата по vesti.ru)
19/36
Sergey Ponomarev / AP
В ночь на 9 мая 2012 г. Собчак была задержана на оппозиционных «народных гуляниях», но уже через несколько часов отпущена из ОВД. Через несколько дней она была оштрафована на 1000 руб. за «нарушение установленного порядка проведения митингов и шествий»
20/36
Валерий Левитин / РИА Новости
В мае 2012 г. стала главным редактором журнала SNC, ранее известного как Sex and the City. На фото с оппозиционером Алексеем Навальным на ежегодном проекте «Метаморфозы» радиостанции «Серебряный дождь» и журнала SNC в «Гоголь-центре»
21/36
Alexander Zemlianichenko / AP
Футболки с портретом Собчак, 2012 г. Агентство AP тогда ее назвало «иконой стиля»
22/36
Валерий Левитин / РИА Новости
Ксения Собчак на горнолыжном курорте Куршевель, зима 2012 г.
23/36
Вадим Тараканов / ТАСС
Церемония вручения премии «Серебряная калоша», 2012 г.
24/36
Maxim Shemetov / Reuters
11 июня 2012 г. по делу о беспорядках на Болотной площади у Алексея Навального, Ильи Яшина, Бориса Немцова, Собчак и Сергея Удальцова прошли обыски, затем их вызвали на допросы в связи со столкновениями демонстрантов с ОМОНом. В ходе обыска у Собчак следователи нашли более 1 млн евро, $480 000 и 480 000 руб., писал тогда «Коммерсантъ». «В рамках расследования будет выяснено, уплачены ли с этой суммы налоги, для этого уже назначена налоговая проверка. Следствие также намерено выяснить, для каких целей могла предназначаться такая крупная сумма, расфасованная более чем в 100 конвертов», - заявили тогда в СКР (цитата по «Коммерсанту»)
25/36
Sergey Ponomarev / AP
В 2012 г. Собчак вошла в Координационный совет оппозиции. Костяк совета составили лидеры митингов на Болотной во главе с Алексеем Навальным, писателем Дмитрием Быковым, шахматистом Гарри Каспаровым. На фото с Евгенией Чириковой (на переднем плане), лидером движения «Экологическая оборона Московской области» и Движения в защиту Химкинского леса
26/36
Tatyana Makeyeva / Reuters
В марте 2014 г. прогулялась по майдану с Ходорковским
27/36
Игорь Руссак / РИА Новости
Собчак запустила программу «Собчак живьем» на «Дожде» перед предыдущими президентскими выборами. Началось все с интервью с кандидатами. У нее в гостях побывали все, кроме Путина. На фото: бизнесмен Геннадий Тимченко дает Собчак интервью на Петербургском международном экономическом форуме, 2014 г.
28/36
Михаил Джапаридзе / ТАСС
Собчак играла в нескольких театральных постановках. На фото: предпремьерный показ спектакля «Женитьба» в постановке режиссера Григорьяна в Театре наций
29/36
Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Ксения Собчак и бизнесмен Михаил Прохоров на церемонии вручения премии «Сделано в России» проекта «Сноб»
30/36
Евгений Разумный / Ведомости
13 марта 2015 г. в прессе появились сообщения о том, что Собчак покидает Россию, поскольку ее имя фигурирует в «расстрельных списках», о которых сообщали СМИ после убийства Бориса Немцова, об этом писал «Коммерсантъ» в марте 2015 г. На фото Собчак у Сахаровского центра перед церемонией прощания с политиком Борисом Немцовым
31/36
Андрей Гордеев / Ведомости
Дебаты на телеканале «Дождь» между Анатолием Чубайсом и Алексеем Навальным, июнь 2015 г.
32/36
Артем Коротаев / ТАСС
На благотворительном ужине фонда Натальи Водяновой «Обнаженные сердца» с тогдашним сенатором от Чечни Умаром Джабраиловым
33/36
Евгений Разумный / Ведомости
1 февраля 2013 г. состоялась свадьба Собчак и актера Максима Виторгана. Для него это третий брак. В ноябре 2016 г. у пары родился сын
34/36
Pavel Golovkin / AP
Ксения Собчак - один из поручителей в деле режиссера Кирилла Серебренникова. 17 октября она пришла поддержать Серебренникова в Басманный суд
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Рамиль Ситдиков / РИА новости
18 октября Собчак объявила об участии в выборах президента России
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Расследованием уголовного дела, возбужденного после смерти артиста Дмитрия Марьянова, будут заниматься следователи по особо важным делам управления Следственного комитета Московской области, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Уголовное дело по факту смерти Марьянова передано в первое управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК по Московской области», - уточнил он.
Ранее стало известно, что СКР изучает две основные версии смерти Марьянова - несвоевременное прибытие скорой помощи и оказание медицинских услуг реабилитационным центром «Феникс», не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья.
Марьянов 15 октября умер в возрасте 47 лет. На момент смерти он находился в Лобне. Актера после потери сознания пытались отвезти в больницу. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).
Памяти актера Дмитрия Марьянова
Личный архив
На 48-м году жизни умер актер театра и кино Дмитрий Марьянов. «У Марьянова оторвался тромб, однако его не успели довезти до больницы. Актер умер в машине скорой помощи по дороге в больницу подмосковной Лобни», – заявила его представитель Алевтина Кунгурова
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Вадим Тараканов/ТАСС
Марьянов сыграл в таких фильмах, как «Одержимый», «Охота на гения», «Как выйти замуж на миллионера», «Взрослая дочь, или Тест на…», «Графиня де Монсоро» и других. На фото с супругой Ксенией и дочерью Анфисой, 2016 г.
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Михаил Фомичев / РИА Новости
Актер сотрудничал с «Квартетом И» и снялся в фильме «День радио». На фото Ростислав Хаит, Леонид Барац и Дмитрий Марьянов (слева направо) принимают участие в юбилейном концерте театра «Квартет И» «День радио – 10 лет»
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Илья Питалев / РИА Новости
Фигуристка Ирина Лобачева и актер Дмитрий Марьянов во время выступления на гала-концерте российского шоу «Ледниковый период»
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Кадр из фильма «Дорогая Елена Сергеевна»
В 15-летнем возрасте Марьянов снялся в школьной драме режиссера Эльдара Рязанова «Дорогая Елена Сергеевна»
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Александр Саверкин / ИТАР-ТАСС
Дмитрий Марьянов (слева) на съемочной площадке телевизионного художественного фильма Усмана Сапарова «Телохранительница»
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Личный архив
Марьянов на спектакле «Ladies night. Только для женщин» в Театре Моссовета. Также актер играл в Ленкоме
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Владимир Песня / РИА Новости
Марьянов на ежегодной благотворительной акции «Стань Первым!», 2017 г.
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Президент России Владимир Путин надеется на реализацию «формулы Штайнмайера» по урегулированию ситуации на Украине. Об этом он заявил после встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.
«Напомню, в бытность министром иностранных дел он предложил некоторые развязки, которые прямо связаны с его именем, надеюсь, что в ходе дальнейшей работы они будут реализованы», - отметил Путин.
Также на встрече, по словам российского президента, обсуждалась и российская инициатива об учреждении миссии ООН для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ в зоне конфликта.
По формуле, предложенной ранее Штайнмайером, предусматривается, что Верховная рада Украины сначала примет закон о проведении выборов на территории самопровозглашенных республик Донбасса. После этого должны быть проведены выборы на этой территории, после чего ОБСЕ сделает вывод о том, соответствовали ли проведенные выборы европейским стандартам.
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Руководство информагентства «Интерфакс» подало заявление в правоохранительные органы из-за атаки сервисов компании вирусом-шифровальщиком. Восстановительные работы продлятся до конца недели, передает ТАСС со ссылкой на заявление первого заместителя гендиректора «Интерфакса» Алексея Горшкова.
По его словам, работа части сервисов уже восстановлена, но сайт агентства по-прежнему парализован, более 20 часов. «Ущерб очевиден, и, естественно, мы подали заявление в правоохранительные органы с просьбой этот инцидент расследовать», - пояснил Горшков.
На данный момент компания не подсчитывала полученный от вирусной атаки убыток, на это потребуется много времени.
По словам Горшкова, одновременно были атакованы все системы «Интерфакса».
Как защититься от вируса-шифровальщика
Александр Рюмин / ТАСС
И домашним, и корпоративным пользователям нужно обновлять системы безопасности (включая антивирус) и операционную систему вместе с появлением их новых версий
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Depositphotos / PhotoXPress
Создавайте резервные копии данных. Они позволят восстановить файлы, а зараженный жесткий диск можно будет просто отформатировать
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Ute Grabowsky / Photothek / Getty Images
Не открывайте подозрительные письма и предупредите об опасности своих сотрудников. Часть заражений случались из-за писем в отделы кадров украинских компаний – сотрудники получали якобы резюме от соискателей. На самом деле при открытии они запускали заражение. Вредоносный контент могут содержать любые вложения – doc, docx, xls, xlsx, rtf. Сотрудникам нужны регулярные тренинги по безопасности и регулярные проверки. Причем на тренингах нужно демонстрировать практические примеры методов социальной инженерии
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Vadim Ghirda / AP
Недостатки систем защиты нужно выявлять регулярными аудитами систем безопасности и тестированием на проникновение. Заказать эту услугу можно у профильных компаний
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Андрей Гордеев / Ведомости
Нельзя скачивать никакое программное обеспечение из непроверенных или подозрительных источников
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Андрей Гордеев / Ведомости
Если компания может без ущерба для бизнеса перейти на менее популярную ОС, нужно это сделать. Две последние волны шифровальщиков (WannaCry и модификация Petya) нацелены на популярные Windows-системы. По данным аналитического сервиса Netmarketshare, в мае они были установлены на 91,64% компьютеров в мире. Киберпреступники ориентированы на извлечение максимальной выгоды. Но в долгосрочной перспективе, если популярность Windows пойдет на спад, это спровоцирует всплеск появления вирусов под Mac и другие ОС
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Yoshikazu TSUNO / AFP
Не вставляйте в компьютер неизвестные флешки
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Chris Ratcliffe / Bloomberg
Если шифровальщик проник в какую-то часть сети, быстро ее изолируйте. Если компьютер уже начал шифроваться, то нужно его сразу выключить
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Андрей Гордеев / Ведомости
В случае заражения экстренно поменяйте все пароли привилегированных пользователей и отберите права администраторов у всех, кому они не нужны. Также пока все компьютеры сети не получат обновлений, не подключайте к ней ноутбуки
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Depositphotos / PhotoXPress
Не платите выкуп: это лишь спонсирование киберпреступников, и не факт, что они вышлют ключи дешифрования. Советы давали Acronis, «Доктор Веб», CheckPoint, Positive Technologies, Group-IB
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Следствие рассматривает две основные версии нападения на журналиста радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. Об этом «Интерфаксу» сообщил ее адвокат Сергей Бадамшин.
«У следствия две версии: первая - это результат психической неуравновешенности, а вторая - спланированная акция с использованием человека, подготовленного для убийства», - пояснил юрист, не раскрывая детали.
По его словам, в скором времени Фельгенгауэр вручат постановление об официальном признании ее потерпевшей стороной. На данный момент следователи допрашивают сотрудников радиостанции, которые в момент нападения были в здании.
23 октября на ведущую радиостанции напал 48-летний мужчина. Позже стало известно, что нападавшим является Борис Гриц, имеющий двойное гражданство - России и Израиля. Преступник напал с ножом на Фельгенгауэр. Она была ранена в шею и в тяжелом состоянии доставлена в больницу. Гриц после нападения был задержан и передан сотрудникам полиции. Ему было предъявлено обвинение в покушении на убийство. Гриц признал вину частично.
Что случилось в редакции «Эха Москвы»
Виталий Рувинский / instagram.com/vit_ruv
На ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр напали с ножом в редакции, сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов в своем Twitter
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Виталий Рувинский / instagram.com/vit_ruv
Ворвавшийся на радиостанцию мужчина с ножом ударил журналистку в горло
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Виталий Рувинский / instagram.com/vit_ruv
Нападавший задержан охраной и передан полиции, уточнило «Эхо Москвы»
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Виталий Рувинский / instagram.com/vit_ruv
Журналистка госпитализирована в НИИ скорой помощи им. Склифосовского, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое, сообщил «Интерфакс»
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Alexander Zemlianichenko / AP
Источник на «Эхе Москвы» рассказал «Коммерсанту», что Татьяна Фельгенгауэр самостоятельно дошла до машины скорой помощи
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Tatyana Makeyeva / Reuters
Следственный комитет России (СКР) сообщил, что возбудил дело о нападении на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК (покушение на убийство)
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Александр Щербак / ТАСС
Нападавший - 48-летний мужчина, следует из сообщения СКР
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Tatyana Makeyeva / Reuters
«Нападавшего на Татьяну Фельгенгауэр зовут Борис Гриц, он иностранный гражданин. Татьяна госпитализирована, ей проводят экстренную операцию», - написал Венедиктов в Telegram
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Александр Щербак / ТАСС
То, что нападавший - иностранный гражданин, ранее подтвердило и управление МВД по Москве.
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Alexander Zemlianichenko / AP
По предварительным данным, поводом для произошедшего послужила личная неприязнь
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Законопроект, который позволяет банкам на срок до двух рабочих дней блокировать кредитные карты и электронные переводы со счетов клиентов, если возникнет подозрение на хищение с них средств, внесен в Государственную думу. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
Согласно законопроекту, при подозрении на хищение банк должен незамедлительно связаться с физическим лицом по телефону или через электронную почту, а с юридическим лицом - в порядке, установленном договором об использовании электронного средства платежа.
По данным Банка России, в 2016 г. было совершено около 300 000 несанкционированных операций с использованием платежных карт, эмитированных российскими кредитными организациями, на сумму более 1 млрд руб.
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Британский певец Робби Уильямс записал видеообращение к российским фанатам. Он назвал причины, из-за которых его концерты в Москве, Сочи и Петербурге не состоялись. Они были отменены в начале сентября этого года.
По его словам, основная причина - плохое самочувствие актера. «Я восстанавливаюсь после болезни последние пять недель. К сожалению, эта болезнь вклинилась как раз под конец моего тура», - сказал он. По его словам, тур «хорошо шел», он планировал быть с концертами в Москве, в Санкт-Петербурге... Однако получил результаты исследований, «они вызывали беспокойство и я оказался в реанимации», добавил исполнитель.
Он поблагодарил фанатов за поддержку и многочисленные пожелания здоровья. На данный момент певец чувствует себя лучше. Он каждый день занимается спортом. «Россия, я люблю тебя, не могу дождаться, когда приеду и наконец выступлю», — сказал Уильямс.
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Политолог Станислав Белковский назначен главным политконсультантом в штаб Ксении Собчак, сообщил главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Об этом в эфире радиостанции заявил руководитель предвыборного штаба телеведущей Игорь Малашенко.
Станислав Белковский, в частности, работал в жюри проекта Михаила Ходорковского «Вместо Путина», с помощью которого экс-олигарх планировал отбирать кандидата на президентские выборы 2018 г.
Накануне Собчак объявила состав своего предвыборного штаба. Помимо Малашенко, сооснователя НТВ и соруководителя избирательной кампании Бориса Ельцина в 1996 г., в него вошли политтехнологи Виталий Шкляров, работавший на кандидата в президенты США Берни Сандерса, и Алексей Ситников, режиссер Сергей Кальварский и политтехнолог Марина Литвинович, работавшая, в частности, с Союзом правых сил, Михаилом Ходорковским и Гарри Каспаровым.