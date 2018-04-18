Volvo подтвердила наличие проблем у дилеров из-за блокировок Роскомнадзора

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ОЗХО опровергла версию Лаврова об отравлении Скрипалей веществом BZ

Следов химического вещества BZ в пробах по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии не обнаружено, говорится в докладе, подготовленном экспертами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

В заявлении ОЗХО подчеркивается, что прекурсоры BZ содержались в контрольном образце, но не в пробах, взятых по делу о покушении на Скрипалей.

Ранее версию о том, что Скрипалей могли отравить веществом BZ, выдвинул министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Рецептура находилась на вооружении армий США, Великобритании и других стран НАТО. В Советском Союзе и России разработок и накопления подобных химических соединений не осуществлялось», – приводил министр заключение швейцарской лаборатории.

Чиновника интересовало, почему ОЗХО не учла эту информацию в своем докладе. «Если, конечно, ОЗХО будет опровергать сам факт использования лаборатории города Шпиц, тогда было бы интересно послушать эти объяснения», – подчеркивал он.

Лаборатория, в которой изучались пробы с места отравления, отреагировала на слова министра иностранных дел России 15 апреля. «Только ОЗХО может комментировать это утверждение. Но мы можем повторить то, что заявили десять дней назад: у нас нет сомнений, что Портон-Даун идентифицировала вещество "Новичок". Портон-Даун, как и Шпиц, – это назначенные лаборатории ОЗХО. Стандарты проверки настолько жесткие, что выводам можно верить», – подчеркивалось в заявлении.

Скрипали были обнаружены 4 марта на скамейке рядом с торговым центром в британском городе Солсбери. Их госпитализировали в бессознательном состоянии в больницу с признаками отравления нервно-паралитическим веществом. Великобритания считает, что речь идет о веществе «Новичок», которое создавали в СССР. На этом основании Лондон обвинил Москву в причастности к отравлению.

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