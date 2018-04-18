Новости
Авто
Новости

У Cadillac сменился руководитель

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Американская General Motors (GM) объявила о смене руководителя премиального бренда Cadillac. Новым президентом марки станет Стивен Карлайл, руководивший канадским подразделением GM, сообщила компания. Йохан де Найсен, руководивший Cadillac с июля 2014 г., уходит в отставку немедленно и покидает компанию, говорится в сообщении.

Де Найсен, которому сейчас 58 лет, перешел в GM из японского премиального бренда Infiniti. Основная часть карьеры де Найсена прошла в Audi: он возглавлял подразделения этой компании у себя на родине в Южной Африке, в Японии, а затем в США.

Cadillac разработал новый стратегический план, по которому к концу десятилетия модельный ряд Cadillac мог покрывать около 90% люксового сегмента, говорил де Найсен в интервью «Ведомостям». По руководством де Найсена бренд представил несколько новинок, включая технологию автопилота Super Cruise, и увеличил продажи в Китае в прошлом году на 50%, до 175 000 машин, передает «Интерфакс». Но темпы роста продаж Cadillac отставали от конкурентов, а в США в прошлом году они снизились на 8% до 156 000 машин.

Карлайл начал карьеру в GM в 1982 г. стажером в промышленном инжиниринге, занимал руководящие должности в подразделениях компании в Северной Америке и Юго-Восточной Азии, в 2014 г. стал президентом и управляющим директором GM Canada.

Акции GM в ходе торгов в среду дешевеют на 0,1%. За последний год капитализация компании выросла на 15% до $55 млрд.

Выбор редактора
Экономика
Новости

Минэкономразвития оценило рост ВВП России в первом квартале в 1,1%

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Рост ВВП России в марте этого года замедлился до 0,7% в годовом выражении. В феврале данный показатель был на уровне 1,3%. В первом квартале этого года рост ВВП России составил 1,1%. Об этом говорится в докладе Минэкономразвития «Картина деловой активности».

«По оценке Минэкономразвития России, в марте прирост ВВП составил 0,7% год к году (по уточненной оценке, в январе - 1,4%, в феврале - 1,3%, в целом за 1 квартал - 1,1%). Замедление темпа роста ВВП в марте по сравнению с январем-февралем в первую очередь связано со спадом в динамике строительства, который в марте составил 9,7% в годовом выражении (вклад в прирост ВВП оценивается на уровне минус 0,3 п.п.) после около нулевой динамики в январе-феврале», - отмечается в документе.

Рост ВВП в первом квартале стал минимальным с первого квартала 2017 г. Тогда показатель составил 0,8% в годовом выражении, во втором квартале того же года ускорился до 2,3%, в третьем квартале составил 1,9%, в четвертом - был на уровне 1,2%. В целом по итогам 2017 г. ВВП России увеличился на 1,5%.

Выбор редактора
  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

СК обнародовал первые результаты расследования отравления Скрипалей

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Следственный комитет России (СК) рассказал о ходе расследования дела о покушении на убийство дочери бывшего сотрудника ГРУ Юлии Скрипаль. Видео об этом опубликовано на официальном youtube-канале СК.

«Для установления истины» следователи пошагово отследили путь Скрипаль из Москвы в Солсбери, утверждает СК: 3 марта она вылетела из Шереметьево и в тот же день прибыла в лондонский аэропорт Хитроу. Установлен водитель такси, который привез ее в аэропорт, а также все пассажиры рейса, сообщает СК. «Ни у одного из летевших не зафиксировано признаков интоксикации, связанных с отравлением химическими веществами», – отмечает комитет.

СК называет «абсурдным» заявление Великобритании о том, что у Скрипаль нет близких родственников, готовых представлять их интересы. В Ярославской области проживают бабушка Юлии Елена и двоюродная сестра Виктория, добавляет комитет и уточняет, что последняя активно сотрудничает со следствием.

Следователи изучают детали и опрашивают свидетелей, отмечает СК: «Удалось установить места работы Юлии в России, круг общения и адреса проживания». Кроме того, СК направил дополнительный запрос Великобритании, чтобы допросить дочь Скрипаля, но пока не получил ответа.

Юлию Скрипаль и ее отца нашли в бессознательном состоянии в английском городе Солсбери 4 марта. По данным Соединенного королевства, их отравили веществом «Новичок». Великобритания обвинила в произошедшем Россию. Москва отрицает причастность к инциденту. В середине марта СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «е», ч. 2 ст. 105 УК («покушение на убийство, совершенное общеопасным способом»).

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

Политика
Новости

Госдеп обвинил «российских наемников» в атаках на позиции CША в Сирии

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Помощник госсекретаря США по делам Европы Уэсс Митчелл считает, что позиции коалиции во главе США в Сирии пытались атаковать «российские наемники». Об этом говорится в письменном заявлении, подготовленном к слушаниям в комитете палаты представителей конгресса США по иностранным делам. Документ опубликован на сайте Белого дома.

По мнению Митчелла, Россия повышает риски конфронтации с Западом путем поддержки нынешнего сирийского руководства страны.

«Россия своей безрассудной интервенцией в Сирию и поддержкой режима Асада (президент Сирии. – "Ведомости") увеличила риск конфронтации с Западом. Неудавшаяся попытка российских наемников атаковать американские силы в Сирии стала одним из отрезвляющих примеров такого поведения», – утверждает Митчелл.

Он считает, что сирийский конфликт можно урегулировать только в ходе женевских переговоров, возглавляемых ООН. «Мы настаиваем на том, чтобы Россия была конструктивным участником этого процесса и привела Асада за стол переговоров», – приводятся в документе слова помощника госсекретаря. По его словам, Россия игнорирует подобные призывы и срывает переговоры в Женеве.

В свою очередь первый зампред думского комитета по обороне Андрей Красов заявил о том, что информация властей США о попытках «российских наемников» атаковать позиции США в Сирии – это очередная дезинформация.

«С одной целью только – выставить в данном случае Россию в неприглядном свете», – передает слова Красова «РИА Новости».

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Ростуризм исключил из реестра туроператоров 224 компании

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Ростуризм исключил из единого федерального реестра 224 компании по разным причинам. Это следует из документов, опубликованных на сайте ведомства.

В частности, некоторые компании не предоставили сведения о наличии финансового обеспечения. Среди них «Туристическая компания «Мир», «Глобал диалог, «Мир экскурсий», «Таврида-тур», «Альфа-тур». Еще несколько компаний не предоставили необходимую отчетность, а кто-то сам решил прекратить туроператорскую деятельность, указано в приказе.

Часть туроператоров проводят внутреннюю реорганизацию для повышения эффективности бизнеса через реорганизацию юрлиц, что никак не отразится на работе компании, сообщает Ассоциация туроператоров России. Например, среди них «Музенидис тревел» и «Слетать.ру».

Как будет выглядеть первый в мире космический отель

Политика
Новости

Самым богатым депутатом Мосгордумы вновь стал член совета директоров ГК «Пионер»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Зампредседателя комиссии Мосгордумы по градостроительству, член совета директоров группы компаний «Пионер» Олег Сорока в 2017 г. заработал 56,2 млн руб. Согласно опубликованным на официальном сайте столичного парламента сведениям о доходах, Сорока получил наибольший доход среди депутатов Мосгордумы в прошлом году. Годом ранее Сорока также был лидером по доходам, по итогам 2016 г. он задекларировал доход в размере 42,4 млн руб.

На втором месте по размеру дохода - бывший владелец московского торгового центра «Горбушкин двор», зампредседателя комиссии Мосгордумы по экономической политике и финансам Александр Милявский. В 2017 г. он заработал 34,1 млн руб. Замыкает тройку лидеров член комиссий Мосгордумы по образованию и по городскому хозяйству и жилищной политике, ректор НИУ «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов с доходом в 29,9 млн руб.

Наименьший доход в размере 52 000 руб. по итогам 2017 г. задекларировал член комиссии Мосгордумы по экономической политике и комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию, владелец ГК «СУ-155» Михаил Балакин.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников задекларировал по итогам 2017 г. доход в 5,5 млн руб., что в четверо меньше его заработка за 2016 г.

Выбор редактора
Политика
Новости

Суд продлил домашний арест Кириллу Серебренникову до середины лета

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Басманный суд Москвы в среду продлил домашний арест режиссеру и художественному руководителю «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову до 19 июля. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

Во время заседания Серебренников поблагодарил в суде всех коллег и друзей за поддержку: «Я от всего сердца благодарю моих близких друзей, но самые главные слова я хочу сказать своему отцу: папа, я горжусь твоим мужеством, дождись меня, пожалуйста» (цитата по «Интерфаксу»). Кроме того, он упомянул, что гордится коллективом «Гоголь-центра», который провел успешные гастроли в Берлине.

Серебренникова обвиняют в хищении средств, выделенных из бюджета на культурный проект «Платформа» (ч. 4 ст. 159 УК – «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). Следствие предполагает, что режиссер и его знакомые похитили как минимум 68 млн руб. Серебренников находится под домашним арестом с 23 августа.

Режиссер говорил, что не собирается никуда бежать, потому что это было бы признанием вины. Он отрицает свою вину и даже рассказывал, что когда Минкульт вовремя не перечислял деньги, то «все брали и вкладывали свои средства».

В ноябре 2017 г. суд арестовал имущество Серебренникова: квартиру, машину и счета, на которых находятся более 360 000 руб., более 60 000 евро и более $4000.

Помимо Серебренникова фигурантами дела являются еще несколько человек: гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова и директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум.

Как москвичи стояли в очереди за билетами на балет Серебренникова

Политика
Новости

Постпред России в ОЗХО рассказал о производстве вещества типа «Новичок» в США

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин рассказал о том, что на территории США разрабатывалось нервно-паралитическое вещество типа «Новичок», передает ТАСС.

По словам Шульгина, вещество не только разрабатывалось, но и было запатентовано в качестве химического оружия в 2015 г. «1 декабря 2015 г. ведомство по патентам и товарным знакам США (United States Patent and Trademark Office) обратилось к российскому ведомству, которое занимается вопросами патентов, с просьбой о проверке патентоспособности изобретения, сделанного американским научным сотрудником Т. Рубином», - пояснил Шульгин, показав соответствующий документ во время выступления на заседании Исполнительного совета ОЗХО.

По его словам, этот документ является доказательством разработок в США отравляющего вещества типа «Новичок». «И не когда-то давно, а каких-то несколько лет тому назад», - отметил он сроки патента.

Шульгин рассказал на заседании, что в США была изобретена специальная пуля. В ней находится емкость для различного вида отравляющих веществ. «При использовании указанного средства летальный эффект достигается за счет воздействия этого токсичного вещества на организм человека», - заявил Шульгин, добавив, что такая разработка подпадает под действие Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).

По его словам, пуля может снаряжаться «бинарными компонентами, которые взаимодействуют друг с другом при ударе». Ее можно снарядить такими нервными агентами, как табун, зарин, зоман, циклозарин, VG, VM, VR, VX, а также веществами типа «Новичок».

Шульгин также обратил внимание членов совета на то, что поисковик Google по ключевому запросу "Novichok" выдает свыше 140 выданных США патентов, которые в той или иной степени связаны с применением и защитой от воздействия этого отравляющего вещества.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

Выбор редактора
Авто
Новости

Пробки в Москве достигли 10 баллов

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В среду пробки в Москве достигли максимальных 10 баллов, рассказал «Ведомостям» представитель «Яндекс.Пробок». По его словам, они продержались у этой отметки всего 15 минут. На момент публикации материала значение опустилось до 8 баллов.

Сервис прогнозирует, что в 21.00 мск пробки уменьшаться до 5 баллов, а окончательно исчезнут в 23.00 мск.

По данным «Яндекс.Пробок», основные затруднения движения наблюдаются в центре: на улицах Большая Полянка, Большая Якиманка, Новый Арбат, Воздвиженка, Тверская, Большая Дмитровка, Неглинная, Большая Лубянка, Мясницкая, Солянка, Варварка, в Театральном и Китайгородском проездах, а также на бульварах: Никитском, Рождественском, Тверском, Страстном, Чистопрудном, Покровском, Яузском.

Кроме того, проехать будет трудно по некоторым участкам МКАД и по нескольким шоссе - Варшавскому, Ленинградскому, Щелковскому, Новорязанскому, Можайскому, Пятницкому.

В каких городах России самые плохие дороги

Авто
Новости

Volvo подтвердила наличие проблем у дилеров из-за блокировок Роскомнадзора

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Автоконцерн Volvo подтвердил, что информационно-диагностическая система Volvo Information & Diagnostic for Aftersales (VIDA), обеспечивающая диагностику автомобиля при техобслуживании, не работала днем 17 апреля из-за блокировки серверов Роскомнадзором. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе компании. Сейчас работоспособность системы восстановлена.

«Действительно, 17 апреля многие дилеры Volvo столкнулись с неработоспособностью информационно-диагностической системы VIDA. Неработоспособность была вызвана блокировкой Роскомнадзором одного из IP-адресов, который используется для связи VIDA с базой данных. Причина блокировки нам неизвестна, но информация по данному IP была обнаружена нами на сайте Роскомнадзора», - пояснили в компании.

Как пояснили в компании, VIDA обеспечивает диагностику автомобиля, загрузку программного обеспечения, получение справочной информации (каталог запчастей, инструкции по ремонту). Данная система является web-ресурсом, ее работоспособность напрямую зависит от интернет-соединения.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Зять Тимченко стал основным владельцем крупнейшего добытчика минтая

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Зять Геннадия Тимченко Глеб Франк закрыл сделку по покупке 44,7% доли Максима Воробьева, брата губернатора, в ООО «Русская рыбопромышленная компания» (РРПК). Об этом говорится в материалах базы ЕГРЮЛ.

В результате сделки Франк стал владельцем 89,95% Русской рыбопромышленной компании. Официальный представитель Воробьева подтвердил ТАСС факт выхода бизнесмена из состава участников компании. По его словам, сделка совершена в соответствии с договоренностями сторон.

Стороны объявили о сделке в конце февраля 2018 г. Ее детали не раскрывались. ФАС выдала разрешение на сделку 19 марта 2018 г.

РРПК – одна из крупнейших в России компаний по добыче минтая и сельди. Компания основана Франком и Воробьевым в 2011 г. и изначально называлась «Русское море – добыча», позже ее переименовали в РРПК.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Пользователи «В контакте» столкнулись со сбоем в работе соцсети

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Кратковременные проблемы наблюдались у части пользователей «В контакте», сообщил «Ведомостям» представитель социальной сети. «Все было быстро восстановлено, с блокировками (Роскомнадзором разных ip-адресов из-за Telegram. – Прим. «Ведомостей») это никак не связано», - добавил он.

По данным сервиса Downdetector, пик сбоев пришелся примерно на 17.30 мск, больше всего проблем пользователи испытывали со входом (56%). На момент написания материала сбои окончательно не прошли, указано на Downdetector: последние отчеты поступают в основном из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Новосибирска, Челябинска, Твери, Краснодара, Нижнего Новгорода и Казани.

Некоторые пользователи сообщали, что при открытии страницы «В контакте» появляется сообщение: «К сожалению, сервис временно недоступен. Попробуйте повторить действие чуть позже».

Читать ещё
Preloader more
Фото