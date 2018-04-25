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ГИБДД попросила передать ей контроль за техосмотром автобусов

Госавтоинспекция МВД России (ГИБДД) попросила возложить на нее обязанности по контролю за проведением технического осмотра автобусов. Об этом рассказал начальник ГИБДД России Михаил Черников.

С таким предложением ГИБДД обратилась к руководству МВД. «...Чтобы вернули под контроль на базе оборудования оператора технического контроля проведение осмотра автобусов. Потому что мы видим после ДТП, насколько они в хлам убитые перевозят людей», - пояснил Черников (цитата по «Интерфаксу»).

В начале апреля Черников говорил, что ГИБДД подготовила вариант плана к стратегии «нулевой смертности» на российских дорогах. Документом предлагается ввести алкозамки, блокирующие зажигание при опьянении водителя, а также изучить возможность выдачи временных прав.

В январе стратегию «нулевой смертности» одобрил премьер-министр Дмитрий Медведев. Согласно документу, через семь лет смертность на дорогах России должна снизиться до европейского уровня - четыре человека на 100 000 населения, а к 2030 г. - приблизиться к нулевой. В прошлом году в ДТП на российских дорогах гибли 13 человек на 100 000 населения.