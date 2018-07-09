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«АвтоВАЗ» увеличил экспорт на 64%

«АвтоВАЗ» в январе – июне 2018 г. на 64% увеличил продажи автомобилей LADA на внешних рынках до 16 592 штук, сообщила пресс-служба компании. В июне за пределами России продано 3508 автомобилей марки (+34% к июню 2017 г.), что является лучшим итогом месяца за последние 3 года.

Основные экспортные рынки «АвтоВАЗа» - Казахстан и Белоруссия, в эти странах продано соответственно 5854 и 4206 автомобилей. В Казахстане LADA лидирует на рынке с долей 22,4% (выросла с 17,8%), в Белоруссии с долей 18,4% (выросла с 9,4%) занимает второе место. В первом полугодии «АвтоВАЗ» вышел на рынки Кубы, Чили и Туниса, всего компания экспортирует автомобили более чем в 30 стран. Самые популярные экспортные модели - семейства LADA 4х4 и LADA Vesta, на них приходится примерно по 30% всего экспорта.

На российском рынке «АвтоВАЗ» в первом полугодии продал в десять раз больше автомобилей LADA, чем экспортировал - 169 884 (+21,1%). Доля на российском рынке, по оценкам компании, - около 20%. На экспорт пришлось 9% продаж LADA.

«В абсолютном выражении экспорт «АвтоВАЗа» невелик, идет восстановление с низкой базы после потери в 2014 г. ключевого экспортного рынка - Украины», - говорит аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. Компания вполне может сохранить такие темпы роста и во втором полугодии и по итогам 2018 г. поставить на экспорт порядка 40 000 автомобилей и машинокомплектов [у «АвтоВАЗа» есть сборочное производство в Казахстане - «Ведомости»], считает Беспалов. В 2017 г. «АвтоВАЗ» продал за рубежом 25 000 машин, или 7,4% от общих продаж LADA.

В 2012-2013 гг. «АвтоВАЗ» экспортировал примерно по 70 000 авто, если компания сохранит усилия по диверсификации рынков сбыта, то сможет вернуться на эти показатели в 2019 г., добавляет Беспалов.