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В США начались продажи бюджетной версии Tesla Model 3

В США начались продажи более дешевой версии электромобиля Tesla Model 3. Стоимость автомобиля снижена за счет установки менее мощного аккумулятора (зарядки хватает на 418 км), пишет Bloomberg. Цена на новую версию Model 3 составляет $35 000, что почти вдвое ниже цен на предыдущие автомобили Tesla. После вычета налоговых льгот и «с учетом экономии топлива» стоимость электромобиля опустится приблизительно до $31 000. Об этом основатель и гендиректор концерна Илон Маск написал в Twitter.

Just released lower cost, mid-range Tesla Model 3 & super simple new order page https://t.co/cz0TQn7IOZ — Elon Musk (@elonmusk) 18 октября 2018 г.

Сейчас, согласно информации, размещенной на сайте Tesla, минимальная цена Model 3 со всеми возможными льготами составляет $33 200.

В мае Маск написал в Twitter, что производство Model 3 стоимостью ниже $35 000 может разорить компанию. Для того чтобы получать прибыль при такой низкой цене на электромобиль, Tesla нужно будет выпускать по 5000 машин в неделю. Массовое производство Model 3 началось в июле 2017 г. Владельцем первого сошедшего с конвейера электромобиля этой модели стал сам Маск. В августе того же года Tesla планировала выпустить 100 таких автомобилей, в сентябре — около 1500. К концу 2017 г. производство должно было достигнуть 5000 машин в неделю, однако этого не произошло.