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Visa, Masterсard и «Мир» ограничат тарифы для автосалонов

Центробанк России совместно с платежными системами Visa, Masterсard и Национальной системой платежных карт (оператор карт «Мир») подготовили предложения по снижению банковских тарифов, взимаемых с магазинов при расчете картами, пишет РБК со ссылкой на копию протокола по итогам совещания у первого зампредседателя ЦБ Ольги Скоробогатовой от 15 марта. Подлинность документа изданию подтвердили два источника, знакомых с итогами обсуждения.

Согласно протоколу предлагается установить предельную сумму комиссии при покупке машины, а также фиксированные тарифы для аптек и при оказании услуг в сфере здравоохранения и образования. Новые тарифы должны вступить в силу с 1 октября этого года, отмечается в документе. В частности, системы «Мир» и Visa собираются установить тариф за оплату банковской картой для автомобилей и недвижимости на уровне 0,8% от суммы чека, но не более 10 000 руб. с одной покупки. Например, при стоимости автомобиля или квартиры более 1,25 млн руб. комиссия при безналичной оплате составит менее 0,8%. В свою очередь Mastercard, у которой тариф в 0,8%, но не более 10 000 руб. уже действует для объектов недвижимости, готова установить для машин ту же предельную сумму, но по более дешевым автомобилям платежная система собирается взимать комиссию в 1,2%.

Самые низкие тарифы для аптек готова установить Visa – 1,2%, система «Мир» и Mastercard предлагают тариф в 1,3%. На оплату образовательных услуг «Мир» снизит тарифы до 0,3%, Visa – до 1%, Mastercard – до 0,8%. При оплате медицинских услуг Visa и Mastercard предлагают установить тариф на уровне 1%, «Мир» – 0,3%.

Предложения по снижению банковских тарифов подготовлены в связи с решениями, принятыми на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака 1 марта. Тогда представители бизнеса и банков отказались поддержать идею государственного регулирования комиссий за эквайринг. Участники встречи решили, что рынок самостоятельно выработает предложения о корректировке комиссий и направит их на рассмотрение в правительство до 20 марта.