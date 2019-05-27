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Fiat Chrysler предложил Renault полное слияние

Итало-американский автопроизводитель Fiat Chrysler подтвердил переговоры о партнерстве с французской Renault. Компания уточнила, что предложила Renault полное слияние на равных, т. е. каждый участник сделки получит 50%-ную долю в новом бизнесе, говорится в сообщении Fiat Chrysler.

Сделка приведет к созданию альянса с капитализацией $37 млрд и мощностями по выпуску почти 9 млн автомобилей в год, что поставит его на третье место в мире по этому показателю после Volkswagen и Toyota, отмечает Financial Times. По мнению Fiat Chrysler, сделка поможет компаниям объединить финансовые и технологические ресурсы для более успешной конкуренции на рынке. Bloomberg ранее писал, что новый альянс в будущем может пригласить к партнерству японских автопроизводителей Nissan и Mitsubishi.

Агентство Reuters отмечало, что слияние поможет Fiat Chrysler и Renault исправить недостатки, которые есть у обеих сторон. Например, у Fiat Chrysler есть высокодоходный бизнес по производству грузовых автомобилей в Северной Америке, но компания теряет деньги в Европе из-за ограничений на вредные выбросы. Renault же, наоборот, является пионером в области электромобилей, но у концерна нет американского бизнеса.

The Wall Street Journal 26 мая сообщила, что переговоры между Renault и Fiat Chrysler на продвинутой стадии. Соответствующее заседание совета директоров Renault запланировано на 27 мая. Капитализация Fiat Chrysler составляет $20 млрд, Renault – около $17 млрд. Renault также принадлежит 43% акций Nissan с голосующими правами, японцам – 15% французской компании. В 2016 г. к альянсу присоединилась также Mitsubishi, в которой Nissan владеет третью акций.

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