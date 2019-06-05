Авто

Новости

BMW и Jaguar Land Rover будут совместно разрабатывать электромобили

Немецкая BMW и британская Jaguar Land Rover (JLR, принадлежит индийской Tata Motors) будут совместно разрабатывать электрические силовые установки (электродвигатели, трансмиссию и силовую электронику), сообщили компании. Создается еще один отраслевой альянс, призванный снизить затраты на разработку электромобилей, отмечает Automotive News Europe (ANE).

Кооперация между компаниями поддержит развитие необходимых автомобильной индустрии технологий, которые станут ключевым элементом для внедрения самоуправляющихся, интегрированных в информационные сети, электрических и совместно используемых автомобилей, сообщили компании. BMW и JLR заявили, что сэкономят за счет совместных разработок, планирования производства и закупок.

«Совместно у нас появилась возможность более эффективно удовлетворять потребности клиентов, сокращая время разработки и быстрее выводя на рынок автомобили и самые современные технологии», – заявил руководитель отдела исследований и разработок BMW Group Клаус Фройлих. К 2025 г. BMW планирует выпустить 12 полностью электрических моделей. Сейчас единственной моделью марки BMW с питанием от аккумуляторов является хетчбэк i3. У JLR сейчас также только одна электрическая модель – кроссовер Jaguar I-Pace.

Совместная команда экспертов BMW и JLR будет работать в Мюнхене, ей будет поручено дальнейшее развитие технологии BMW eDrive пятого поколения, которая дебютирует в этом году на кроссовере iX3 с аккумуляторным питанием. Этот вариант X3 будет выпускаться в Китае и экспортироваться в США и Европу.

Компании будут производить электроприводы на своих собственных производственных площадках. Производство JLR будет сосредоточено в специализированном центре в Вулверхэмптоне, который в начале года стал главной площадкой по разработке электрических технологий.

«Мы доказали, что можем создавать превосходные электромобили, но теперь нам нужно масштабировать технологию для поддержки следующего поколения продуктов Jaguar и Land Rover», – сказал технический директор JLR Ник Роджерс.

Британской компанией сейчас управляют бывшие менеджеры BMW, отмечает ANE. Гендиректор компании Ральф Спет перед приходом JLR проработал в BMW 20 лет, Вольфганг Цибарт, отвечавший за технологическую разработку I-Pace, является бывшим членом совета директоров BMW. Баварская компания сейчас поставляет JLR 8-цилиндровые двигатели. JLR заявила, что усилит меры по сокращению расходов после объявленного в начале года убытка в $4 млрд, вызванного спадом спроса на внедорожники в Китае и новыми ограничениями для использования дизельных двигателей.

BMW в 1994 г. купила британскую Rover Group, в которую входили бренды Jaguar и Land Rover, за 800 млн фунтов. В марте 2000 г. BMW продала Jaguar Land Rover компании Ford за $2,7 млрд. В 2008 г. индийская Tata Group выкупила Jaguar и Land Rover у Ford за $2,3 млрд.