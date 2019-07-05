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Преемником гендиректора BMW станет его заместитель по производству

Гендиректором BMW вместо Харальда Крюгера может стать нынешний руководитель производства BMW Оливер Ципзе, сообщила газета Frankfurter Allgemeine со ссылкой на источники в компании. Такая же информация есть у источников Reuters и Bloomberg.

В пятницу компания сообщила, что Крюгер, гендиректор и председатель совета директоров BMW Group, не будет претендовать на продление контракта (действует до 30 апреля 2020 г.). Ранее появились сообщения, что правление компании обсуждает продление полномочий Крюгера на новый пятилетний срок.

BMW отказалась комментировать Reuters слухи о потенциальных кандидатах на пост гендиректора. Вопрос будет обсуждаться на заседании наблюдательного совета 18 июля, сообщила компания.

Немецкая деловая газета Handelsblatt сообщила в июне, что на место Крюгера есть два кандидата внутри компании. Газета назвала Ципзе (ему сейчас 55 лет), а также руководителя по научно-исследовательским разработкам Клауса Фройлиха. 59-летний Фройлих, возможно, не проходит по возрасту, поскольку BMW обычно устанавливает возрастной предел 60 лет для высшего руководства, отмечает Automotive News Europe. Оба топ-менеджера сейчас входят в правление автопроизводителя. Фройлих продолжит работу на нынешнем посту, сообщила в пятницу Frankfurter Allgemeine.

Крюгер, которому сейчас 53 года, возглавляет BMW с 2015 г. Он стал самым молодым гендиректором в истории компании. Крюгер избегает публичных выступлений перед большой аудиторией после того, как упал во время первой крупной пресс-конференции в качестве гендиректора во время автосалона во Франкфурте в сентябре 2015 г.

Ципзе – уроженец немецкого города Хайдельберга, получил высшее техническое и экономическое образование в Германии и США. Он работает в BMW с 1991 г. В мае 2015 г. он вошел в совет директоров BMW Group как ответственный за производство вместо Крюгера.