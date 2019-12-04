Hyundai планирует инвестировать $52 млрд в разработку электромобилей

Hyundai также изучает возможность разработки летающих автомобилей, которые можно было бы коммерциализировать, заявил исполнительный вице-председатель южнокорейской компании Ыйсан Чонг. Компания также собирается к 2025 г. войти в тройку мировых лидеров по производству аккумуляторов и топливных элементов с годовым объемом продаж 670 000 электромобилей, из них 560 000 автомобилей на базе аккумуляторов. Помимо этого Hyundai планирует сократить к 2022 г. расходы на сырье на 34,5 трлн вон ($28,9 млрд). Hyundai объявила о планах осуществить обратный выкуп акций на сумму 300 млрд вон ($252 млн) к февралю 2020 г.