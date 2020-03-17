Ford и Nissan останавливают европейские заводы
Ford приостанавливает производство автомобилей и двигателей на производственных площадках в континентальной Европе, сообщила компания. Заводы в Кельне и Зарлуи (Германия) и Крайове (Румыния) остановятся 19 марта, приостановка продлится нескольких недель. Сборочный и моторный завод Ford в Валенсии (Испания) уже временно остановил производство с понедельника после того, как у троих рабочих был подтверждено заражение коронавирусом. Точная продолжительность приостановки заводов зависит от многих факторов: распространение коронавируса, ограничения на передвижение в странах и на уровне ЕС, в том числе пересечение границ, способность поставщиков доставлять компоненты и возвращение клиентов в дилерские центры, многие из которых сейчас закрыты из-за мер, принятых правительствами стран, сказала компания.
Моторных заводов Ford в Бридженде и Дэгенеме (Великобритании) приостановки производства не коснулись, уточняет Automotive News Europe. Ford поставляет двигатели с обоих заводов Jaguar Land Rover, которая пока не объявила, как будет реагировать на пандемию. Завод d Дэгенеме также поставляет дизельные двигатели на собственные заводы Ford в Турции, и дизельные V6 в США для пикапов Ford F150. Заводы Ford в Турции пока открыты.
Nissan прекратил выпуск машин на крупнейшем в Великобритании автомобильном заводе из-за пандемии коронавируса. Завод Nissan в на северо-востоке Англии выпустил в 2019 г. почти 350 000 машин (модели Qashqai, Juke и Leaf) из 1,3 млн автомобилей произведенных в Великобритании. «Сейчас изучаются дальнейшие меры, пока мы оцениваем сбои в цепочках поставок и внезапное падение спроса на рынке, вызванное чрезвычайной ситуацией с COVID-19», сообщила компания.