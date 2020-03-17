Ford и Nissan останавливают европейские заводы

Ford приостанавливает производство автомобилей и двигателей на производственных площадках в континентальной Европе, сообщила компания. Заводы в Кельне и Зарлуи (Германия) и Крайове (Румыния) остановятся 19 марта, приостановка продлится нескольких недель. Сборочный и моторный завод Ford в Валенсии (Испания) уже временно остановил производство с понедельника после того, как у троих рабочих был подтверждено заражение коронавирусом. Точная продолжительность приостановки заводов зависит от многих факторов: распространение коронавируса, ограничения на передвижение в странах и на уровне ЕС, в том числе пересечение границ, способность поставщиков доставлять компоненты и возвращение клиентов в дилерские центры, многие из которых сейчас закрыты из-за мер, принятых правительствами стран, сказала компания.