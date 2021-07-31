Белоусов: России необходимо успеть развить отрасль электромобилей за три года
У России есть два–три года на то, чтобы развить собственную отрасль электромобилей, в противном случае российского потребителя отнимут западные конкуренты. С таким заявлением выступил первый вице-премьер Андрей Белоусов в рамках работы проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2121» в Великом Новгороде, передает ТАСС.
«Но сейчас начинается на наших глазах гонка. Реальная гонка. Сегодня коллеги говорили, что у нас времени осталось два-три года, иначе нас просто наши западные конкуренты, партнеры, они просто забьют, и мы эту отрасль потеряем. Потребителя у нас отнимут», — сказал он.
Ранее в июле премьер Михаил Мишустин анонсировал создание в России собственной линейки электромобилей. По его словам, власти также будут продвигать высокотехнологичные проекты в сферах микроэлектроники, беспроводной связи и разработки новых материалов, создавать и выводить на рынок сервисы беспилотного вождения судов.
Ранее основатель Tesla Илон Маск заявил, что в скором времени компания может официально выйти на рынок России и стран СНГ. Он также допустил постройку завода для производства электромобилей на российской территории. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что Минпромторг готов к сотрудничеству с Маском «в плане обмена технологиями и создания добавленной стоимости». Технологии, которыми обладают российские производители электромобилей, не дают возможности снизить цены на них до уровня, удовлетворяющего запросы рынка, «который в России пока не столь велик», отметил министр.