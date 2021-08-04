Средневзвешенная цена нового автомобиля в России выросла на 12,5% за год

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в январе – июне 2021 г. в России было продано 870 749 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 36,9% больше по сравнению с первым полугодием 2020 г. и на 5,1% – по сравнению с доковидным 2019 годом. Как отмечали официальные представители автодилерских центров «Рольф» и «Авилон», рост цен на автомобили в России продолжится во второй половине 2021 г.