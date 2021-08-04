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Средневзвешенная цена нового автомобиля в России выросла на 12,5% за год

Ведомости

Средневзвешенная цена нового автомобиля в России выросла в первом полугодии 2021 г. на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г., сообщило аналитическое агентство «Автостат».

«По итогам шести месяцев 2021 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1 млн 886 тыс. рублей. Это на 12,5% больше, чем за тот же период прошлого года», – говорится в сообщении.

При этом средневзвешенная цена иномарки в первом полугодии выросла на 14,4% – до 2,2 млн руб., отечественного автомобиля – на 11,6% – до 782 тыс. руб. Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля рассчитывается на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций, объяснили эксперты.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в январе – июне 2021 г. в России было продано 870 749 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 36,9% больше по сравнению с первым полугодием 2020 г. и на 5,1% – по сравнению с доковидным 2019 годом. Как отмечали официальные представители автодилерских центров «Рольф» и «Авилон», рост цен на автомобили в России продолжится во второй половине 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных