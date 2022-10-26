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«Моторинвест» начал продажу первых российских электрокаров Evolute

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Российский автопроизводитель «Моторинвест» запустил продажу электромобилей Evolute, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Моторинвест» объявляет о старте продаж российских электромобилей Evolute. Это первые электромобили, произведенные в России для российских потребителей. Модель линейки Evolute — седан i-Pro — уже в наличии у официальных дилеров бренда», — сообщили в компании.

По данным ТАСС, цена Evolute i-Pro с учетом программы субсидий на покупку электромобиля (размер субсидий — 925 000 руб.) составил 2,065 млн руб., а без субсидии — 2,99 млн руб. В настоящее время покупатели могут приобрести новый электрокар в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже, Краснодаре, скоро — в Ростове-на-Дону, Сочи и Симферополе.

В прошлом месяце Минпромторг РФ сообщил о начале выпуска электромобилей на заводе «Моторинвест» в Липецкой области, первая модель — седан Evolute i-Pro. Ожидается, что в линейке этого бренда до конца 2022 г. появятся кроссовер i-Joy и минивен i-Van. Завод «Моторинвест» планирует произвести 2000 автомобилей до конца этого года. В планах российского автопроизводителя также начать выпуск кросс-купе i-Jet в 2023 г.

14 октября «Росатом» начал строительство завода по выпуску батарей для электрокаров в Калининграде. Генеральный директор госкорпорации заявил, что первые батареи будут произведены в 2025 г. На первом этапе мощность калининградского завода составит 50 000 аккумуляторов в год. При необходимости производство могут расширить до 120 000-130 000 батарей ежегодно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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