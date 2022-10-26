«Моторинвест» начал продажу первых российских электрокаров Evolute

В прошлом месяце Минпромторг РФ сообщил о начале выпуска электромобилей на заводе «Моторинвест» в Липецкой области, первая модель — седан Evolute i-Pro. Ожидается, что в линейке этого бренда до конца 2022 г. появятся кроссовер i-Joy и минивен i-Van. Завод «Моторинвест» планирует произвести 2000 автомобилей до конца этого года. В планах российского автопроизводителя также начать выпуск кросс-купе i-Jet в 2023 г.