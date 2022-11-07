Проезд по МСД для транзитных авто со 2 января составит 950 рублей
Проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД) останется бесплатным для жителей столицы и области, а для транзитных автомобилей со 2 января будет стоить 950 руб., сообщил московский дептранс в своем Telegram-канале.
«Платно для: транзитных автомобилей с номерами других регионов, которые воспользуются любым въездом на МСД и съездом с него в течение двух часов и пересекут границы ЦКАД в течение 24 часов... тариф — 950 руб.», – говорится в сообщении.
Оплатить проезд можно будет через сайт или приложение «Парковки России», добавили в ведомстве.
Бесплатным проезд останется для всех легковых автомобилей и наземного городского транспорта с номерами Москвы и области, такси, имеющих лицензии на работу в Москве и области, а также междугородних автобусов.
Сейчас по основному участку МСД проезжает по 250 000 машин в день, их число впоследствии может достичь 400 000, сообщил глава дептранса Максим Ликсутов.
«Поэтому мы на основе предложений экспертов и москвичей сформировали механику работы платного проезда по МСД таким образом, чтобы жителям столицы и области не мешал транзитный трафик», – заявил он.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что введение платного проезда для транзитных авто позволит снизить число транзитных легковушек и сократить время в дороге для жителей региона. Власти рассчитывают, что транзитный поток продолжит идти по Центральной кольцевой автодороге.
Строительство основного участка МСД (Северо-Восточной хорды) началось в апреле 2019 г. Шестиполосная трасса длиной около 7,5 км по прямой начинается у Ярославского шоссе, проходит вдоль МЦК и соединяется с участком МСД, выходящим на трассу М11 Москва — Санкт-Петербург.
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