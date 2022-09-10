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Путин открыл основной участок Московского скоростного диаметра

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Президент России Владимир Путин открыл участок Московского скоростного диаметра (МСД), соединяющий Ярославское и Дмитровское шоссе, передает «Интерфакс». Глава государства и мэр Москвы Сергей Собянин в режиме видео-конференц-связи связывались с дорожными строителями из концертного зала «Зарядье».

Отмечается, что с субботы бессветофорное движение по магистрали открыто от входа в город федеральной трассы М11 (Бусиновская развязка) на севере до Косинской эстакады с перспективой выхода на строящуюся федеральную трассу М12 на востоке Москвы.

В августе Собянин сообщал, что строительство основного участка Московского скоростного диаметра планируется завершить ко Дню города. Тогда он говорил, что осталось достроить два моста через Лихоборку и Яузу и самую длинную в Европе эстакаду протяженностью 2,5 км. Данный отрезок – самый сложный на всем участке, добавил Собянин. 

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В конце июля Собянин сообщил, что проезд по МСД будет бесплатным для жителей Москвы и Подмосковья, а для транзитных автомобилистов – платным с 1 января следующего года. Собянин пояснил, что это решение позволит снизить число транзитных легковушек и сократить время в дороге для жителей региона. Власти рассчитывают, что транзитный поток продолжит идти по Центральной кольцевой автодороге.

Строительство основного участка МСД (Северо-Восточной хорды) началось в апреле 2019 г. Шестиполосная трасса длиной около 7,5 км по прямой начинается у Ярославского шоссе, проходит вдоль МЦК и соединяется с участком МСД, выходящим на трассу М11 Москва — Санкт-Петербург.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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