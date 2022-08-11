Основной участок Московского скоростного диаметра планируют открыть ко Дню города

В конце июля Собянин сообщил, что проезд по МСД будет бесплатным для жителей Москвы и Подмосковья, а для транзитных автомобилистов – платным с 1 января следующего года. Собянин пояснил, что это решение позволит снизить число транзитных легковушек и сократить время в дороге для жителей региона. Власти рассчитывают, что транзитный поток продолжит идти по Центральной кольцевой автодороге.