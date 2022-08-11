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Основной участок Московского скоростного диаметра планируют открыть ко Дню города

Ведомости

Строительство основного участка Московского скоростного диаметра (МСД), соединяющего Ярославское и Дмитровское шоссе, планируется завершить ко Дню города, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

«Мы подходим к концу самой масштабной работы по строительству первой очереди скоростного диаметра — Северо-Восточной хорды. Крупнейший объект в истории Москвы. Остались буквально восемь километров», – приводятся его слова на официальном сайте мэра Москвы.

По его словам, осталось достроить два моста через Лихоборку и Яузу и самую длинную в Европе эстакаду протяженностью 2,5 км. Данный отрезок – самый сложный на всем участке, добавил Собянин. Открыть же участок планируется ко Дню города. 

Строительство основного участка МСД (Северо-Восточной хорды) началось в апреле 2019 г. Шестиполосная трасса длиной около 7,5 км по прямой начинается у Ярославского шоссе, проходит вдоль МЦК и соединяется с участком МСД, выходящим на трассу М11 Москва — Санкт-Петербург.

В конце июля Собянин сообщил, что проезд по МСД будет бесплатным для жителей Москвы и Подмосковья, а для транзитных автомобилистов – платным с 1 января следующего года. Собянин пояснил, что это решение позволит снизить число транзитных легковушек и сократить время в дороге для жителей региона. Власти рассчитывают, что транзитный поток продолжит идти по Центральной кольцевой автодороге.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных