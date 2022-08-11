Основной участок Московского скоростного диаметра планируют открыть ко Дню города
Строительство основного участка Московского скоростного диаметра (МСД), соединяющего Ярославское и Дмитровское шоссе, планируется завершить ко Дню города, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
«Мы подходим к концу самой масштабной работы по строительству первой очереди скоростного диаметра — Северо-Восточной хорды. Крупнейший объект в истории Москвы. Остались буквально восемь километров», – приводятся его слова на официальном сайте мэра Москвы.
По его словам, осталось достроить два моста через Лихоборку и Яузу и самую длинную в Европе эстакаду протяженностью 2,5 км. Данный отрезок – самый сложный на всем участке, добавил Собянин. Открыть же участок планируется ко Дню города.
Строительство основного участка МСД (Северо-Восточной хорды) началось в апреле 2019 г. Шестиполосная трасса длиной около 7,5 км по прямой начинается у Ярославского шоссе, проходит вдоль МЦК и соединяется с участком МСД, выходящим на трассу М11 Москва — Санкт-Петербург.
В конце июля Собянин сообщил, что проезд по МСД будет бесплатным для жителей Москвы и Подмосковья, а для транзитных автомобилистов – платным с 1 января следующего года. Собянин пояснил, что это решение позволит снизить число транзитных легковушек и сократить время в дороге для жителей региона. Власти рассчитывают, что транзитный поток продолжит идти по Центральной кольцевой автодороге.
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