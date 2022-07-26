МСД будет бесплатным для жителей Москвы и Подмосковья
Проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД) будет бесплатным для жителей Москвы и Подмосковья, а для транзитных автомобилистов – платным с 1 января следующего года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Сегодня мы приняли еще одно важное решение — МСД будет бесплатным для жителей Москвы и Подмосковья. Для транзитных автомобилистов с 1 января 2023 г. вводится плата за проезд», – написал он в своем Telegram-канале.
Собянин пояснил, что это решение позволит снизить число транзитных легковушек и сократить время в дороге для жителей региона. Власти рассчитывают, что транзитный поток продолжит идти по Центральной кольцевой автодороге.
Столичный градоначальник добавил, что строительство основного участка бессветофорной магистрали — Северо-восточной хорды — планируется завершить этой осенью, а южного участка трассы – в 2023 г. В результате реализации проекта новые транспортные связи появятся в 48 районах с населением порядка 4,5 млн человек, добавил Собянин.
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