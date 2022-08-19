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Московский скоростной диаметр и трассу М-12 свяжут к концу 2023 года

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Московский скоростной диаметр (МСД) свяжут с федеральной трассой М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань к концу 2023 г., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Участок будет протяженностью 14 км от Лухмановской улицы и до трассы М-12. Планируется построить три путепровода, мост, а также три пешеходных перехода, отметил Бочкарев.

Ранее о продлении МСД сообщал мэр Москвы Сергей Собянин. Строительство началось от Некрасовки до М-12. «Сооружение достаточно сложное. (...) Надеюсь, что уже в следующем году весь этот участок будет построен и в сентябре – декабре следующего года состыкован со скоростной магистралью на Нижний Новгород и Казань», – говорил Собянин (цитата по «Интерфаксу»).

В начале июня президент России Владимир Путин также заявил о планах продлить трассу М-12 до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска. Президент назвал этот проект «крупнейшим в сфере». Кроме того, Путин отметил, что при строительстве дорог нужно фокусироваться на региональных транспортных системах, а не только на магистралях. Он напомнил, что к 2030 г. не менее 85% дорог в крупнейших городских агломерациях должны быть в нормативном состоянии. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных