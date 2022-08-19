Московский скоростной диаметр и трассу М-12 свяжут к концу 2023 года

В начале июня президент России Владимир Путин также заявил о планах продлить трассу М-12 до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска. Президент назвал этот проект «крупнейшим в сфере». Кроме того, Путин отметил, что при строительстве дорог нужно фокусироваться на региональных транспортных системах, а не только на магистралях. Он напомнил, что к 2030 г. не менее 85% дорог в крупнейших городских агломерациях должны быть в нормативном состоянии.