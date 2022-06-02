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Путин подтвердил планы продлить трассу М-12 до Челябинска

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Трассу М-12 Москва - Казань нужно продлить до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию дорожного строительства.

«Сегодня крупнейшим проектом в этой сфере является создание трассы М-12 Москва – Казань с выходом на Казахстан в рамках коридора Европа – Западный Китай. Как мы и договаривались, на востоке дорога будет продлена до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска», — заявил Путин. Он попросил участников совещания доложить о прогрессе по проекту и дальнейших планах.

Президент отметил, что при строительстве дорог нужно фокусироваться на региональных транспортных системах, а не только на магистралях. Он напомнил, что к 2030 г. не менее 85% дорог в крупнейших городских агломерациях должны быть в нормативном состоянии. Путин добавил, что сейчас эти работы идут с опережением графика.

В июле прошлого года Путин предложил рассмотреть продление трассы М-12 до Тюмени и Челябинска. В апреле того же года он поручил продлить трассу до Екатеринбурга. Строительство участка должно быть закончено до 2024 г. В декабре вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что власти рассматривают возможность продлить трассу до Новосибирска с дальнейшей возможностью выхода на границу с Монголией и в Китай. По его словам, М-12 до Тюмени и Челябинска могут построить к 2024 г., стоимость работ составит 200-250 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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