Путин подтвердил планы продлить трассу М-12 до Челябинска

В июле прошлого года Путин предложил рассмотреть продление трассы М-12 до Тюмени и Челябинска. В апреле того же года он поручил продлить трассу до Екатеринбурга. Строительство участка должно быть закончено до 2024 г. В декабре вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что власти рассматривают возможность продлить трассу до Новосибирска с дальнейшей возможностью выхода на границу с Монголией и в Китай. По его словам, М-12 до Тюмени и Челябинска могут построить к 2024 г., стоимость работ составит 200-250 млрд руб.