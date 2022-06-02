Путин подтвердил планы продлить трассу М-12 до Челябинска
Трассу М-12 Москва - Казань нужно продлить до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию дорожного строительства.
«Сегодня крупнейшим проектом в этой сфере является создание трассы М-12 Москва – Казань с выходом на Казахстан в рамках коридора Европа – Западный Китай. Как мы и договаривались, на востоке дорога будет продлена до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска», — заявил Путин. Он попросил участников совещания доложить о прогрессе по проекту и дальнейших планах.
Президент отметил, что при строительстве дорог нужно фокусироваться на региональных транспортных системах, а не только на магистралях. Он напомнил, что к 2030 г. не менее 85% дорог в крупнейших городских агломерациях должны быть в нормативном состоянии. Путин добавил, что сейчас эти работы идут с опережением графика.
В июле прошлого года Путин предложил рассмотреть продление трассы М-12 до Тюмени и Челябинска. В апреле того же года он поручил продлить трассу до Екатеринбурга. Строительство участка должно быть закончено до 2024 г. В декабре вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что власти рассматривают возможность продлить трассу до Новосибирска с дальнейшей возможностью выхода на границу с Монголией и в Китай. По его словам, М-12 до Тюмени и Челябинска могут построить к 2024 г., стоимость работ составит 200-250 млрд руб.